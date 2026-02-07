Sức sống cơ sở

Phường Hòa Hưng: Hơn 500 người dân được khám bệnh miễn phí

Ngày 7-2, phường Hòa Hưng (TPHCM) tổ chức Ngày hội “Vì sức khỏe cộng đồng” lần thứ 2, hơn 500 người dân tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe và nhận thuốc miễn phí.

Tại ngày hội, nhiều người đến từ sớm để được khám bệnh, không ít người cho biết do bận rộn công việc nên lâu nay chưa có điều kiện kiểm tra sức khỏe.

IMG_0886.jpeg
Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch UBND phường Hoà Hưng trao thư cảm ơn các đơn vị hỗ trợ đồng hành cùng ngày hội
IMG_0892.jpeg
Lãnh đạo phường Hoà Hưng thăm hỏi, trò chuyện cùng người dân

Tại ngày hội, đội ngũ y, bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện đã trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Người dân được kiểm tra tổng quát thông qua siêu âm, đo điện tim, khám các bệnh về huyết áp, tim mạch, cơ xương khớp. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao các phiếu xét nghiệm miễn phí về đường huyết, mỡ máu để người dân tiếp tục kiểm tra chuyên sâu tại bệnh viện khi cần thiết.

IMG_0887.jpeg
IMG_0890.jpeg
Thăm khám cho người dân

Theo UBND phường, chương trình ưu tiên phục vụ người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc ít có điều kiện kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Tuy nhiên, ngày hội vẫn mở rộng cho tất cả người dân có nhu cầu tham gia, kể cả những trường hợp ngoài địa bàn phường. Tổng kinh phí dành cho thuốc và quà tặng trong chương trình khoảng 1 tỷ đồng.

CẨM NƯƠNG

