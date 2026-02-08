Gần 2.000 người tham gia Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình”

Tham dự Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” tại phường Bến Cát có đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể thành phố; đại diện doanh nghiệp, nhà tài trợ cùng hơn 1.000 người dân đến từ 13 khu phố trên địa bàn phường.
Ban tổ chức đã trao 200 phần quà tiền mặt và hiện vật với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm.
Sau khi nhận các phần quà tiền mặt và nhu yếu phẩm từ chương trình, bà Hà Thị An, ngụ tại khu phố Mỹ Phước xúc động: “Tết sắp đến, nhận được những phần quà thiết thực này, tôi cảm thấy rất vui”.
Trong khuôn khổ ngày hội còn có các hoạt động văn hóa – văn nghệ, trao giải Hội thi “Bến Cát muôn sắc hoa”, Hội thi ảnh đẹp “Tết gia đình Việt”. Hội Chữ thập đỏ phường lồng ghép tổ chức “Phiên chợ Tết 0 đồng” với 16 gian hàng phục vụ cho 300 người đi chợ.
Cùng ngày, phường Hòa Lợi tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” năm 2026.
Ban tổ chức đã trao 30 suất học bổng “Nâng bước tương lai” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao quà tết cho 28 hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và 120 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường.
Tổng kinh phí trao quà đợt này hơn 200 triệu đồng.
Tính từ ngày 23-1 đến nay, Ủy ban MTTQ phường Hòa Lợi và khu phố đã trao 1.400 phần quà trị giá 700 triệu đồng. Dự kiến đến trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ sẽ trao thêm 500 triệu đồng. Tổng kinh phí xã hội hóa ước tính khoảng 1,1 tỷ đồng.