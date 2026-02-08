Gần 2.000 người tham gia Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình”

Sáng 8-2, Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” năm 2026 diễn ra tại phường Bến Cát và phường Hòa Lợi, thu hút gần 2.000 người tham gia.

Tham dự Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” tại phường Bến Cát có đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể thành phố; đại diện doanh nghiệp, nhà tài trợ cùng hơn 1.000 người dân đến từ 13 khu phố trên địa bàn phường.

Lãnh đạo phường Bến Cát trao quà tết cho người dân

Ban tổ chức đã trao 200 phần quà tiền mặt và hiện vật với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ TPHCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Cát trao quà hỗ trợ

Sau khi nhận các phần quà tiền mặt và nhu yếu phẩm từ chương trình, bà Hà Thị An, ngụ tại khu phố Mỹ Phước xúc động: “Tết sắp đến, nhận được những phần quà thiết thực này, tôi cảm thấy rất vui”.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát tặng quà, hỏi thăm bà con nhân dân dịp đầu năm mới

Người dân chọn món ăn sáng tại các gian hàng ẩm thực

Trong khuôn khổ ngày hội còn có các hoạt động văn hóa – văn nghệ, trao giải Hội thi “Bến Cát muôn sắc hoa”, Hội thi ảnh đẹp “Tết gia đình Việt”. Hội Chữ thập đỏ phường lồng ghép tổ chức “Phiên chợ Tết 0 đồng” với 16 gian hàng phục vụ cho 300 người đi chợ.

Cùng ngày, phường Hòa Lợi tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” năm 2026.

Lãnh đạo phường Hòa Lợi trao các phần quà ý nghĩa đến người dân

Ban tổ chức đã trao 30 suất học bổng “Nâng bước tương lai” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao quà tết cho 28 hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và 120 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường.

Tổng kinh phí trao quà đợt này hơn 200 triệu đồng.

Tính từ 23-1 đến nay, phường Hòa Lợi huy động khoảng 1,1 tỷ đồng quà tặng từ nguồn xã hội hóa

Ngày hội lồng ghép nhiều hoạt động sôi nổi, trong đó có Hội thi nấu ăn Mâm cơm ngày tết

Tính từ ngày 23-1 đến nay, Ủy ban MTTQ phường Hòa Lợi và khu phố đã trao 1.400 phần quà trị giá 700 triệu đồng. Dự kiến đến trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ sẽ trao thêm 500 triệu đồng. Tổng kinh phí xã hội hóa ước tính khoảng 1,1 tỷ đồng.

Cán bộ, người dân phường Hòa Lợi sôi nổi tham gia các hoạt động tại ngày hội

TÂM TRANG