Sôi nổi ngày hội viết liễn tết ở Nhà Lớn Long Sơn (TPHCM)

Ngày 8-2 (21 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại di tích Nhà Lớn Long Sơn (xã Long Sơn, TPHCM) đã diễn ra ngày hội viết liễn tết. Đây là nơi duy nhất ở phía Đông TPHCM còn duy trì tục viết liễn vào dịp tết đến xuân về.

Ông đồ trong trang phục quần áo bà ba đen viết liễn chúc tết tại Nhà Lớn Long Sơn. Ảnh: QUANG VŨ

Ngay từ sáng sớm, không khí viết liễn ở Nhà Lớn Long Sơn đã rất sôi động. Hàng chục ông đồ mặc quần áo bà ba đen, tóc búi củ hành, bày mực tàu, giấy đỏ, viết những câu chúc tết để treo ở các gian nhà trong Di tích lịch sử quốc gia Nhà Lớn. Nội dung của các bức liễn là những câu đối về mùa xuân, về tết cổ truyền, những lời răn dạy về Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín.

Các bạn trẻ cũng có mặt ở Nhà Lớn để xin chữ, xin câu đối từ sớm. Ảnh: QUANG VŨ

Sau gần 3 giờ đồng hồ, các ông đồ đã viết xong 200 liễn vuông, 60 liễn dài và 300 liễn ngang để treo ở các gian nhà và các khu chợ trong khuôn viên Nhà Lớn.

Anh Nguyễn Viết Thương (phường Tân Hưng, TPHCM) cho biết, như thông lệ, hàng năm vào ngày 21 tháng Chạp, anh lại theo nhóm bạn đến Nhà Lớn Long Sơn sáng tác ảnh. Theo anh Thương, tục viết liễn ở Nhà Lớn Long Sơn rất ý nghĩa, mang giá trị nhân văn sâu sắc và là nét đẹp văn hóa cần được giữ gìn.

Viết liễn là nét đẹp văn hóa truyền thống của Nhà Lớn Long Sơn được duy trì hơn 100 năm qua. Ảnh: QUANG VŨ

Giữa dòng chảy hiện đại, tục viết liễn đón xuân ở Nhà Lớn Long Sơn đã tồn tại suốt hơn 100 năm qua như một minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống. Những câu đối đỏ không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn là lời nhắc nhở về đạo lý làm người, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần và lan tỏa nét đẹp tết cổ truyền của người dân TPHCM.

QUANG VŨ