Cần Giờ tổ chức “Lễ hội trong lễ hội” chào Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa – du lịch quy mô lớn, diễn ra xuyên suốt từ ngày 7-2 đến 28-2-2026, phục vụ người dân địa phương và du khách trong dịp Tết cổ truyền.

Đánh trống khai mạc “Lễ hội trong lễ hội” chào xuân. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trong bối cảnh Cần Giờ đang từng bước định hình vai trò là đô thị sinh thái biển và điểm đến du lịch mới của TPHCM, mô hình “lễ hội trong lễ hội” không chỉ tạo không gian vui xuân sôi động, giàu bản sắc mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Cần Giờ – vùng đất sinh thái xanh, thân thiện, giàu tiềm năng phát triển du lịch bền vững.

Theo Ban tổ chức, trong suốt 3 tuần diễn ra lễ hội, các không gian trong chương trình được thiết kế hài hòa với cảnh quan biển, rừng ngập mặn và trục cảnh quan chính của khu đô thị, tạo nên điểm nhấn thị giác ấn tượng.

Khách du lịch check-in tại không gian Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Khu hoa xuân quy tụ 300 gốc đào đến từ các tỉnh phía Bắc và 300 gốc mai vàng miền Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Tâm điểm của cung đường hoa xuân là cây mai Phú Quý cổ thụ khoảng 150 năm tuổi, được vận chuyển từ tỉnh An Giang. Đây được xem là một trong những cây mai vàng cổ lớn nhất khu vực miền Tây Nam bộ tính đến thời điểm hiện tại.

Lễ hội Khinh khí cầu. Ảnh: QUỐC HÙNG



Đặc biệt, Lễ hội Khinh khí cầu với sự tham gia của 22 khinh khí cầu cỡ lớn, đa dạng màu sắc, du khách không chỉ có cơ hội ghi lại những khoảnh khắc chào xuân độc đáo mà còn được ngắm nhìn toàn cảnh cung đường hoa tết, khu đô thị sinh thái, rừng ngập mặn và biển Cần Giờ từ trên cao.

Ngoài ra, trong các ngày cao điểm của lễ hội như ngày khai mạc (7 và 8-2), dịp Lễ Tình nhân Valentine (14-2), Ban tổ chức còn bố trí các màn trình diễn dù lượn trên không.

Song song với các hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm trên không, lễ hội còn có khu ẩm thực ba miền với sự hội tụ của nhiều sản vật, món ăn đặc trưng ngày tết Bắc – Trung – Nam.

Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ Võ Thị Diễm Phượng đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa – du lịch quy mô, sáng tạo, gắn với không gian sinh thái, qua đó góp phần kích cầu du lịch, tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

QUỐC HÙNG - TAM NGUYÊN