Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động xoay quanh không gian tại di tích thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc.

Lễ hội hoa mang chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, nhằm tôn vinh nghề trồng hoa truyền thống, thúc đẩy du lịch và khẳng định vị thế thành phố sáng tạo của UNESCO.

Không gian hoa tại di tích thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương trong những lần tổ chức Festival Hoa Đà Lạt trước đây. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sự kiện bao gồm 11 chương trình chính đặc sắc như không gian hoa nghệ thuật, lễ hội âm nhạc Jazz và các hội thảo khoa học về nông nghiệp bền vững… diễn ra vào cao điểm tháng 12-2026. Đây là dịp để tỉnh Lâm Đồng quảng bá hình ảnh con người và thiên nhiên Đà Lạt tới bạn bè quốc tế.

Tiểu cảnh hoa tươi bên hồ Xuân Hương tại lễ hội hoa Đà Lạt trước đây. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Điểm nổi bật của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI sẽ gắn kết mật thiết, khẳng định vị thế của Đà Lạt là đô thị sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc của UNESCO. Các chương trình nghệ thuật và không gian hoa được xây dựng để tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI sẽ gắn kết mật thiết, khẳng định vị thế của Đà Lạt là đô thị sáng tạo trong lĩnh vực Âm nhạc của UNESCO. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI còn có các chương trình mang tính chất quốc tế như: Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 được tổ chức trên mặt hồ Xuân Hương; Triển lãm hoa tươi nghệ thuật quốc tế, điểm nhấn là các tác phẩm của nghệ nhân quốc tế, cuộc thi cắm hoa nghệ thuật quốc tế và đặc biệt là Đêm trình diễn áo hoa; Carnival Ban nhạc và nhóm nhảy hiện đại diễn ra xung quanh hồ Xuân Hương; Triển lãm quốc tế hoa Lan Hồ Điệp Lâm Đồng. Dịp này, tỉnh Lâm Đồng phát động chiến dịch “người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh”, trang trí hoa, cây xanh trong khuôn viên từng hộ gia đình trên địa bàn, đảm bảo mỗi hộ gia đình có ít nhất 1 sản phẩm về hoa, cây xanh, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.

ĐOÀN KIÊN