Gia Lai: Trao tiền hỗ trợ đợt 2 đến gia đình anh Vi Hồng Quang

Trưa 16-7, Báo SGGP phối hợp với Đảng ủy xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai trao 7 triệu đồng do bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ đợt 2 đến gia đình anh Vi Hồng Quang.

Trao tiền hỗ trợ đợt 2 cho gia đình anh Vi Hồng Quang. Ảnh VHP

Như vậy, qua 2 đợt, bạn đọc Báo SGGP đã hỗ trợ gia đình anh Vi Hồng Quang tổng số tiền 18 triệu đồng



Hội Chữ thập đỏ xã cũng phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm vận động thêm 15,9 triệu đồng để hỗ trợ gia đình anh Quang.

Phát biểu tại buổi trao tiền, ông Bùi Hữu Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao, thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn Báo SGGP và bạn đọc đã quan tâm, giúp đỡ công dân trên địa bàn. Số tiền hỗ trợ nói trên sẽ giúp gia đình có thêm điều kiện vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ông Bùi Hữu Tâm (thứ 2 từ trái sang), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, động viên gia đình anh Vi Hồng Quang. Ảnh: VHP

Như Báo SGGP đưa tin, anh Vi Hồng Quang (sinh năm 1986) mắc ung thư gan di căn xương đa ổ. Vợ chồng anh có 2 con gái, trong đó con lớn đang học lớp 6, mắc bệnh động kinh và trật khớp háng bẩm sinh, phải điều trị lâu dài. Để chữa bệnh cho anh Quang, gia đình đã bán tài sản, vay mượn nhiều nơi. Tuy nhiên, do chi phí điều trị quá lớn, gia đình buộc phải dừng việc chữa trị. Dù được gia đình và chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo, nhưng do sức khỏe suy kiệt, anh Quang đã không qua khỏi.

HỮU PHÚC