Nhiều khu, điểm du lịch ở Đà Nẵng tung ưu đãi, chương trình đặc sắc dịp Lễ 2-9

Chiều 30-8, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, dự kiến lượng khách du lịch đến thành phố tăng khá so với năm 2024. Công suất phòng bình quân ước đạt 55-60%.

Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài trang trí lối đi trong khu du lịch. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Từ 29-8 đến 2-9, sân bay Đà Nẵng dự kiến đón 730 chuyến bay, tăng 25,9% so với cùng kỳ 2024. Tần suất trung bình 146 chuyến/ngày. Trong đó có 436 chuyến nội địa (tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2024) và 294 chuyến quốc tế (tăng 14,8% so với cùng kỳ).

Sân bay Chu Lai đón 34 chuyến nội địa, tương đương năm ngoái.

Một số khu điểm du lịch ước đón được lượng khách lớn trong 4 ngày nghỉ lễ năm nay như Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Công viên nước Mikazuki 365, Công viên nước 365 VinWonders Nam Hội An, Khu phố cổ Hội An,…

Nhiều khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú tung ưu đãi, chương trình đặc sắc. Cụ thể, Bà Nà Hills giảm giá vé (350.000 đồng/trẻ em, 550.000 đồng/người lớn), bố trí lối đi riêng cho du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng, tổ chức mini concert “Tự hào dân tộc”.

Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài tổ chức lễ cầu an, cầu siêu – tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ, diễu hành Thần Tài cùng 12 con giáp, bốc thăm trúng thưởng.

Lễ diễu hành Thần Tài cùng 12 con giáp diễn ra trong ngày 30-8. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Công viên nước Mikazuki 365 giảm 30% giá vé vui chơi các ngày trong tuần áp dụng cho bà con TP Đà Nẵng đến ngày 4-9; tổ chức chuỗi hoạt động Lucky draw, Mario Magic show, Dancing show,…

Da Nang Downtown tổ chức biểu diễn Sunny show case (ngày 30-8), Random Dance (từ ngày 31-8 đến 1-9), Mini concert sắc vóc Việt Nam (ngày 2-9).

Làng Toom Sara tổ chức Cơ Tu show, nhạc chiều bên suối “Một đời người, một Rừng cây”, trải nghiệm làm món ăn Cơ Tu, trồng rừng, truy tìm kho báu.

Khu Phố cổ Hội An diễn ra các hoạt động làng nghề, trình nghề truyền thống, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hát dân ca, sự kiện giao lưu âm nhạc "Giai điệu thời gian", biểu diễn nghệ thuật đường phố với chủ đề "Hội An - Chào ngày mới" chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9…

Làng gốm Thanh Hà tổ chức lễ hội Giỗ Tổ nghề Gốm (ngày 31-8 và ngày 1-9).

Các khách sạn ven biển và khu vực Hội An cũng trang trí, treo cờ đỏ sao vàng, kết hợp ưu đãi lưu trú và sự kiện nhằm tạo không khí sôi động, góp phần thu hút du khách đến Đà Nẵng và vùng phụ cận trong dịp lễ.

XUÂN QUỲNH