Nhiều người phản ứng việc ca sĩ Đức Tuấn chụp ảnh trên mái nhà trong phố cổ Hội An

Ngày 11-7, lãnh đạo UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, đã giao cơ quan chuyên môn xác minh, kiểm tra về hình ảnh ca sĩ ngồi trên mái nhà phố cổ Hội An.

Theo đó, bộ ảnh được ca sĩ Đức Tuấn đăng trên trang facebook Duc Tuan – the Divo có tích xanh (tài khoản đã được xác thực) vào chiều 10-7 với hơn 30 tấm ảnh được ca sĩ này chụp tại Hội An, trong số đó có 3-4 tấm chụp ca sĩ Đức Tuấn đang đứng và ngồi trên nóc nhà phố cổ Hội An. Nhiều người dân Hội An, yêu phố cổ Hội An đã phản ứng mạnh sau khi xem một số tấm hình ca sĩ Đức Tuấn chụp đang đứng trên mái nhà phố cổ.

Trang facebook ca sĩ Đức Tuấn đăng bài viết có ảnh ca sĩ này ngồi trên mái ngói âm dương một ngôi nhà ở phố cổ Hội An (Ảnh chụp màn hình).

Bộ ảnh kèm theo nội dung: “Mời cả nhà xem trọn bộ ảnh Tuấn vừa chụp tại phố cổ Hội An, một địa điểm mà đi mãi vẫn không thưởng thức hết vẻ đẹp của nơi này. Sự kết hợp với bộ áo dài trong bộ sưu tập mới của chị Trịnh Hoàng Diệu càng làm tăng thêm sự quyến rũ của bộ ảnh lần này”.

Trong phần bình luận, nhiều người cũng bình luận không đồng tình với một số tấm hình của ca sĩ này đứng và ngồi trên nóc nhà phố cổ Hội An. Một người bình luận: “Đứng trên nóc nhà phố cổ, một quần thể Di sản văn hóa thế giới, một ứng xử quá tệ hại, quá thiếu ý thức. Trong khi cả chính quyền và nhân dân TP Hội An đang dành hết tâm, sức bảo tồn, gìn giữ nguyên vẹn… mà lại đứng trên nóc nhà thế kia thì không ổn quá”

Một ý kiến phản ứng khác trên trang của ca sĩ: “Anh là người của công chúng, là người có học và hiểu biết, sao anh lại làm vậy trên một di sản nhân loại. Trước khi làm gì, cần cân nhắc để cho người khác coi trọng mình”.

Nhiều bình luận phản ứng việc ca sĩ này ngồi trên mái nhà trong khu phố cổ Hội An. Ảnh chụp màn hình

Một bình luận khác nêu: “Anh ơi! Mong anh hãy tôn trọng quần thể di tích lịch sử của chúng tôi. Mỗi một người dân hàng ngày luôn nâng niu bảo vệ và trùng tu nó”. Trả lời một bình luận này, trang Duc Tuan – the Divo cho rằng: “Dạ không phải nhà nào trong phố cổ cũng thuộc di tích ạ. Và mái nhà Tuấn đứng chụp không phải mái nhà cổ và được xây dựng nhằm mục đích chụp ảnh ạ. Mình có thể nghiên cứu thêm nhé. Trân trọng”.

Theo ghi nhận, đến 9 giờ 39 phút, trang facebook của ca sĩ này đã gỡ 5 file ảnh liên quan đến việc đứng trên mái nhà tại khu vực phố cổ Hội An ra khỏi bài viết.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết: “thành phố đã giao cho ngành văn hóa xác minh kiểm tra, tham mưu, rà soát các quy định cần thiết để xử phạt hành chính. Hình ảnh rất phản cảm về mọi chiều cạnh góc độ”.

Theo ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An, sau khi xác minh, ngôi nhà nơi ca sĩ chụp là ở số nhà 166 Trần Phú, TP Hội An. “Ngôi nhà này đã bị lập biên bản nhiều lần, đã bắt làm lan can nhưng người này trèo qua lan can để chụp hình. Trước mắt, đang cho kiểm tra, yêu cầu chủ nhà tháo dỡ trang trí trên sân thượng, làm biên bản cam kết”, ông Ngọc thông tin thêm.

