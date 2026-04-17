Chất lượng không khí ở TPHCM đang ở mức tốt

Chất lượng không khí tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành phía Nam ở mức tốt trong khung 13 giờ ngày 17-4, với chỉ số chất lượng không khí (AQI) phổ biến dưới 50, thấp hơn rõ rệt so với phía Bắc.

Theo dữ liệu quan trắc môi trường từ hệ thống trạm quan trắc tự động của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cập nhật lúc 13 giờ ngày 17-4 cho thấy, nhiều điểm tại khu vực phía Bắc có chỉ số AQI ở mức trung bình, có nơi ở mức kém.

Cụ thể, tại tỉnh Thái Nguyên (đường Hùng Vương), AQI đạt 141, thuộc mức kém. Tại Hà Nội, các điểm đo ghi nhận AQI dao động từ 69 đến 81. Một số địa phương khác như Hải Phòng (63) và Phú Thọ (64) cũng ở mức trung bình.

Tại khu vực phía Nam, chất lượng không khí duy trì ở mức tốt. Tại trung tâm TPHCM, các trạm quan trắc ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức thấp. Cụ thể, trạm đo tại Khu liên cơ quan Bộ Nông nghiệp và Môi trường (số 200 đường Lý Chính Thắng) ghi nhận AQI 19. Khu vực đường Lê Hữu Kiều, phường Bình Trưng ghi nhận AQI 38; trạm quan trắc số 593 Đại lộ Bình Dương (phường Phú Lợi) ghi nhận AQI 39; trạm đường Huyền Trân Công Chúa, phường Tam Thắng ghi nhận AQI 25.

Tại tỉnh Tây Ninh, trạm quan trắc số 76 đường Hùng Vương, phường Long An ghi nhận AQI 48. Các điểm quan trắc nêu trên đều ở mức tốt.

Số liệu từ Cục Môi trường cho thấy có sự chênh lệch về chất lượng không khí giữa 2 khu vực tại cùng thời điểm. Khu vực phía Bắc phổ biến ở mức trung bình, trong khi phía Nam duy trì mức tốt, với chỉ số AQI dưới 50 tại hầu hết các điểm đo.

PHÚC HẬU