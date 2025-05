Nhiều nơi thiệt hại do mưa đầu mùa

Chiều 10-5, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đã có báo cáo sơ bộ về tình hình thiệt hại do thời tiết cực đoan trên cả nước.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai và Cục Khí tượng - thủy văn, sáng nay 10-5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc. Trong khi đó, gió mùa Tây Nam đầu mùa đã gây ra đợt mưa rất lớn ở Nam bộ.

Mưa to ở huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: Báo Tuyên Quang

Thống kê sơ bộ, mưa lớn kèm dông lốc đã khiến ít nhất 53 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái (trong đó riêng Tuyên Quang có 42 căn, Hòa Bình 11 căn), 31ha hoa màu và cây lâm nghiệp tại Tuyên Quang bị thiệt hại.

Nhà xưởng sập đổ do lốc mạnh sáng 10-5 ở tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang

TPHCM và Bình Dương xảy ra ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu thiệt hại.

Dữ liệu khí tượng cho thấy, từ đêm 9-5 đến sáng 10-5, lượng mưa phổ biến là 40-80mm, cá biệt có nơi vượt 150-230mm như Củ Chi (TPHCM) 230mm, Sơn Tây (Hà Tĩnh) 159mm, La Ngà (Đồng Nai) 154mm, Do Nhân (Hòa Bình) 152mm, Vĩnh Phúc (Hà Giang) 141mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo chiều và đêm nay, khối không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn, mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ và lan xuống một số nơi thuộc Trung Trung bộ.

Từ đêm 10-5, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ chuyển mát, vùng núi có nơi trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, vùng núi cao dưới 18 độ C, riêng Hà Nội dao động từ 21-23 độ C.

Tại Nam bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, mùa mưa năm 2025 đang bắt đầu nên trong 10 ngày tới (11 đến 20-5), tình trạng xâm nhập mặn tiếp tục xu hướng giảm dần, với ranh mặn 4‰ phổ biến lùi về mức 20-40km.

Phạm vi xâm mặn đang rút dần ở ĐBSCL. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Tuy nhiên, ĐBSCL vẫn được cảnh báo có nguy cơ xảy ra hạn mặn cấp độ 1 tại một số khu vực, người dân cần chủ động trữ nước và theo dõi sát các bản tin tiếp theo.

