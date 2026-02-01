Iran xác định nguyên nhân các vụ nổ liên tiếp

Tối 31-1 (giờ địa phương), lực lượng cứu hỏa thành phố Bandar Abbas, miền Nam Iran, thông báo nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại một tòa nhà dân cư trong ngày là do rò rỉ và tích tụ khí đốt.

Một vụ nổ tại tòa nhà ở thành phố Bandar Abbas, Iran. Ảnh: FARS

Theo truyền thông Iran, vụ việc không liên quan khủng bố hay hành vi phá hoại, và các cơ quan chức năng đang siết chặt kiểm tra an toàn tại các khu dân cư cũ.

Cùng ngày, một vụ nổ khác xảy ra tại thành phố Ahvaz, thủ phủ tỉnh Khuzestan, miền Tây Nam Iran. Hãng tin Mehr (Iran) dẫn lời Phó Thống đốc tỉnh Khuzestan Valiollah Hayati, có 5 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Ông Hayati khẳng định nguyên nhân là do vi phạm các quy định an toàn xây dựng và sử dụng khí đốt, không phải là hành động phá hoại.

Trong ngày 31-1, truyền thông Iran cũng ghi nhận một số sự cố kỹ thuật riêng rẽ khác tại nhiều địa phương, nhưng hãng thông tấn IRNA dẫn lời giới chức Iran cho biết không có bằng chứng cho thấy các vụ việc này có liên hệ với nhau hoặc là kết quả của một chiến dịch tấn công có tổ chức.

Ngay sau khi xuất hiện các thông tin về loạt vụ nổ, truyền thông Israel cũng lên tiếng. Theo Kan TV News (Đài truyền hình nhà nước Israel), một quan chức an ninh cấp cao Israel khẳng định: “Chúng tôi đang theo dõi tình hình, nhưng đây không phải là hành động của Israel và cũng không phải do Mỹ tiến hành. Hiện chưa rõ nguồn gốc chính xác của các sự cố”.

Trong khi đó, kênh truyền hình Channel 12 News (Israel) dẫn nguồn tin giới chức an ninh Israel nhận định các vụ nổ tại Iran nhiều khả năng là “sự cố nội bộ”, do không ghi nhận bất kỳ hoạt động quân sự hay tình báo nào của Mỹ hoặc Israel tại thời điểm xảy ra sự việc.

Các vụ nổ liên tiếp tại Iran thường gây lo ngại trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông. Tuy nhiên trong trường hợp này, các dấu hiệu ban đầu đều cho thấy đây là tai nạn dân sự liên quan an toàn kỹ thuật và quản lý đô thị, chứ không phải diễn biến an ninh – quân sự.

HUY QUỐC