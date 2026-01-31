Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đề cử ông Kevin Warsh vào vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã ngay lập tức kích hoạt đợt tăng giá mạnh nhất của đồng USD kể từ tháng 5-2025. Động thái này gây áp lực bán tháo dữ dội trên thị trường kim loại quý, khiến giá vàng giảm kỷ lục gần 10%.

Đồng USD. Ảnh: THX/TTXVN

Thông tin ông Kevin Warsh, cựu Thống đốc Fed và là người có quan điểm cứng rắn về lạm phát, sẽ kế nhiệm ông Jerome Powell vào tháng 5-2026 tới đã thay đổi cục diện thị trường tiền tệ. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index tăng 0,9%, giúp đồng bạc xanh thu hẹp đà giảm trong tháng 1-2026.

Đồng USD ghi nhận mức tăng giá so với tất cả các đồng tiền chủ chốt khác. Đồng euro giảm 1% xuống mức 1,1853 USD đổi 1 euro, đồng bảng Anh giảm 0,9% xuống 1,3684 USD/bảng, đồng yen giảm 1,1% xuống 154,76 yen đổi 1 USD. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng 2 điểm cơ bản lên 4,25%.

Giới đầu tư nhận định ông Warsh, 55 tuổi, là người ít ủng hộ việc cắt giảm lãi suất sâu và lo ngại nhiều hơn về rủi ro lạm phát so với người tiền nhiệm. Dù gần đây, ông Warsh đã ủng hộ quan điểm lãi suất thấp hơn của Tổng thống Donald Trump, thị trường vẫn xem ông là một nhân vật thiên về thắt chặt chính sách tiền tệ và tôn trọng sự độc lập của Fed. Điều này tạo ra kỳ vọng lãi suất USD sẽ không giảm nhanh như dự báo trước đó, qua đó củng cố sức mạnh cho đồng tiền này.

Sự trỗi dậy của đồng USD đã tạo ra cơn địa chấn trên thị trường kim loại quý. Giá vàng giao ngay chứng kiến mức giảm lớn nhất trong nhiều thập kỷ, "bốc hơi" tới 9,7%, rơi xuống mức 4.851,40 USD/ounce. Giá bạc cũng lao dốc không phanh, đảo ngược hoàn toàn đà tăng nóng vừa thiết lập đỉnh lịch sử trước đó.

Theo TTXVN