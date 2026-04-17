Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Mỹ - Iran chỉ còn vài ngày nữa hết hạn (21-4), nhiều nước ủng hộ tiến trình hòa đàm Mỹ - Iran. Nhà Trắng cũng lạc quan về khả năng kết thúc cuộc chiến tại Iran. Tuy nhiên, Mỹ và Israel vẫn còn rất nhiều bất đồng cần giải quyết với Iran.

Ngày 16-4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định tình hình tại vùng Vịnh rất phức tạp; đồng thời khẳng định lập trường của Moscow trong việc không tham gia cuộc xung đột hiện nay tại Trung Đông. Trả lời phỏng vấn của kênh India Today, ông Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin thường xuyên giữ liên lạc với Iran, Israel và Mỹ thông qua một số kênh nhất định. Qua đó, giúp Moscow bày tỏ lập trường, giải thích quan điểm và kêu gọi cho tiến trình hòa đàm.

Theo Tân Hoa xã, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 16-4 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi, trong đó khẳng định sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với việc duy trì lệnh ngừng bắn và tiến trình hòa đàm giữa Tehran và Washington. Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng hướng tới hòa bình, ổn định ở Trung Đông sau khi vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Islamabad (Pakistan) vào cuối tuần qua không đạt được sự đồng thuận.

Nhật Bản cũng khẳng định việc duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có ý nghĩa tối quan trọng. Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết, Mỹ đang thảo luận việc tổ chức vòng hòa đàm thứ 2 với Iran tại Pakistan, đồng thời bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận.

Trong khi nhiều nỗ lực để đạt thỏa thuận Mỹ-Iran đang diễn ra, ngày 16-4, Israel tiếp tục không kích tại Lebanon bất chấp hai nước vừa tiến hành đàm phán tại Washington ngày 14-4. Theo báo chí Israel, quân đội Israel đã tiến hành 3 cuộc không kích liên tiếp gần thị trấn lớn Nabatiyeh, ở miền Nam Lebanon, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Về phía Washington, theo CNN, ngày 16-4, phát biểu tại Lầu năm góc, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran “chừng nào còn cần thiết”; đồng thời cảnh báo Washington có thể tấn công cơ sở hạ tầng và năng lượng nếu Tehran “đưa ra lựa chọn sai lầm”. Các lãnh đạo quân sự Mỹ cảnh báo lực lượng của Mỹ tại Trung Đông đang “tái vũ trang”, sẵn sàng nối lại chiến sự nếu đàm phán thất bại.

