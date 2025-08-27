Nhiều sản phẩm du lịch mới mời gọi

Nắm bắt nhu cầu vui chơi dịp 2-9 tăng cao, nhiều doanh nghiệp du lịch phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng (với các địa điểm du lịch nổi tiếng như Mũi Né, đặc khu Phú Quý…) đã tung ra hàng loạt tour, tuyến trải nghiệm mới mẻ để hút khách: hành trình “Một ngày làm ngư dân” và tour trải nghiệm văn hóa Chăm, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc khác biệt.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Giám đốc điều hành Làng nghề Nha Trang Xưa (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), cho biết cơ sở vừa ra mắt show diễn thực cảnh tái hiện chiều sâu văn hóa, lịch sử và tinh thần con người địa phương. Bên cạnh đó, làng nghề còn có hoạt động khám phá nghề thủ công, trò chơi dân gian và ẩm thực thuần Việt…, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thú vị cho khán giả trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Còn tại miền Tây, những ngày cuối tháng 8, chị Bảy Muôn cùng 20 thành viên trong Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Cồn Sơn, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ, bận rộn chuẩn bị “ra lò” sản phẩm du lịch mới trong dịp đón khách nghỉ lễ Quốc khánh 2-9: gần 80 con vịt sẽ rỉa chân, tay cho du khách, cùng 2 con trâu đi liền với 80 con cò hiện diện ở khu du lịch Cồn Sơn. Sau sản phẩm “cá lóc bay”, “thực đơn bay”, thì “cò bay đậu lưng trâu” sẽ là sản phẩm “bay” thứ 3 của du lịch Cồn Sơn.

Tất cả những sản phẩm này là kết tinh của sự gắn bó cộng đồng, gần gũi với thiên nhiên của miệt vườn Nam bộ. Hiện có hơn 63 công ty lữ hành trong và ngoài nước đã hợp tác với Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Cồn Sơn để chọn nơi này làm điểm dừng chân cho du khách trải nghiệm du lịch sông nước cũng như thưởng thức các món ăn mang đậm phong cách Nam bộ.

Từ ngày 1-9, du lịch Đà Nẵng gây chú ý khi phát hành 3 loại “hộ chiếu du lịch”: hộ chiếu ẩm thực, hộ chiếu di sản, hộ chiếu du lịch xanh. Đây được xem như bộ sản phẩm nhận diện thương hiệu mới của thành phố, giúp du khách có hành trình khám phá hơn 180 điểm đến, tham gia sưu tầm dấu, đổi quà lưu niệm và nhận nhiều ưu đãi.

Mỗi loại “hộ chiếu” phát hành 10.000 bản giấy và 10.000 bản trực tuyến. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, khẳng định, “hộ chiếu du lịch” sẽ giúp du khách cảm nhận Đà Nẵng như một cư dân bản địa, đồng thời ứng dụng công nghệ để tạo trải nghiệm thuận tiện, hiện đại. Lần đầu tiên, thành phố tổ chức tour tham quan Nhà máy ô tô Trường Hải Chu Lai, Nhà máy bia Heineken, xưởng bia thủ công Sunkraft Beer, cùng các điểm trải nghiệm tại vùng sâm Ngọc Linh, rừng pơ mu…

Tại Gia Lai, điểm nhấn là tour khám phá khoa học vũ trụ tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo Quy Nhơn. Từ đầu tháng 9, trung tâm tăng lên 6 suất trình diễn khoa học/ngày, trong đó nổi bật là trải nghiệm quan sát bầu trời bằng kính thiên văn hiện đại - sản phẩm được nhiều gia đình có con nhỏ lựa chọn.

Sôi động tour về nguồn Các tour về nguồn được nhiều khách lựa chọn, như hành trình Hà Nội - Tuyên Quang - Cao Bằng, giá từ 3,5-4,2 triệu đồng, đưa du khách tới ATK Định Hóa, cây đa Tân Trào, hang Pác Bó. Hoặc tour “Tây Bắc mùa thu độc lập” 5 ngày 4 đêm giá từ 11,4 triệu đồng sẽ nối liền Hà Nội - Mộc Châu - Điện Biên. Bà Lê Thị Huệ, đại diện Flamingo Redtours, chia sẻ: “Hành trình giống như một thước phim quay chậm, nơi lịch sử hiện hữu qua từng di tích, gợi nhắc khát vọng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc cho dân tộc”. Giảm giá 10% khi mua vé online vào Thung lũng Tình yêu Các khu, điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng tại các phường Xuân Hương, Lâm Viên, Cam Ly (tỉnh Lâm Đồng) đang chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón lượng khách lớn dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Đại diện Khu du lịch Thung lũng Tình yêu cho biết, để kích cầu du lịch dịp này, chương trình giảm 10% khi mua vé online vào cổng đã được triển khai. Khu du lịch Cáp treo Đà Lạt có chiều dài hơn 2.200m trang hoàng không gian “check-in” cùng cờ Tổ quốc trong dịp nghỉ lễ. Du khách cũng có thể trải nghiệm không gian văn hóa người K’Ho bản địa tại Khu du lịch Langbiang. Khu du lịch Măng Đen dự báo du khách sẽ tăng 30% Tại Khu du lịch sinh thái Măng Đen (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi), dù chưa đến kỳ nghỉ lễ nhưng lượng khách đã khá đông. Các điểm như khu nông nghiệp công nghệ cao, thác Pa Sỹ, chợ phiên… thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Hiện xã Măng Đen có khoảng 1.500 phòng lưu trú, đến ngày 24-8 đã lấp đầy 90%. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen, cho biết, dự kiến lượng khách dịp lễ tăng khoảng 30%. Đảm bảo an toàn vận chuyển khách tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau Ban quản lý khu du lịch Mũi Cà Mau cho biết sẽ kiểm tra, nhắc nhở các chủ phương tiện khi tham gia vận chuyển khách tham quan xuyên rừng Vườn quốc gia Mũi Cà Mau tuân thủ tuyệt đối luật giao thông, đảm bảo vận hành tốt, đáp ứng nhu cầu du khách. Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau, thông tin, đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tuyệt đối không sử dụng các phương tiện chưa đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn để phục vụ khách tham quan du lịch…

NHÓM PV