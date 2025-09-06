Các cơ quan chức năng triển khai ngay chỉ đạo của Thủ tướng về quản lý thị trường vàng

NHNN sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng để triển khai thực hiện ngay chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý thị trường vàng, đảm bảo tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn chủ trì và phát biểu tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 6-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Chiều 6-9, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 do Văn phòng Chính phủ tổ chức, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã thông tin nhiều nội dung về điều hành chính sách tiền tệ.

Về chính sách tiền tệ, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, đến thời điểm hiện tại, thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng được đảm bảo, thị trường tiền tệ ổn định, tỷ giá diễn biến linh hoạt phù hợp với điều kiện thị trường.

Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục xu hướng giảm, đến cuối tháng 8, lãi suất cho vay bình quân giảm khoảng 0,6% so với cuối năm 2024.

Thị trường ngoại tệ thanh khoản đảm bảo thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời, đến cuối tháng 8, tỷ giá bình quân liên ngân hàng tăng 3,45% so với cuối năm trước.

Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Phạm Thanh Hà. Ảnh: QUANG PHÚC

Về tín dụng tăng trưởng tích cực so với các năm gần đây, đến ngày 29-8, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 17,46 triệu tỷ đồng, tăng 11,82% so với cuối năm 2024.

Thời gian tới, NHNN điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp, chính sách tiền tệ với thời điểm và liều lượng hợp lý, hài hòa giữa tỷ giá và lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh qua đó thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo giữ ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu.

NHNN sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường, sẵn sàng can thiệp thị trường khi cần thiết để đảm bảo sự ổn định thị trường ngoại tệ.

Song song đó, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục nỗ lực tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, qua đó phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn để kịp thời cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Về quản lý thị trường vàng, vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng cũng như quy định chặt điều kiện của doanh nghiệp sản xuất vàng miếng. Hiện NHNN đang hoàn thiện các văn bản hướng dẫn để thực hiện nghị định.

Theo ông Phạm Thanh Hà, NHNN sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng để triển khai thực hiện ngay chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý thị trường vàng, đảm bảo tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

- Thu Ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2025 đạt trên 1,74 triệu tỷ đồng, tăng 28,5% so cùng kỳ, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn khoảng 187.600 tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất. - Tình hình phát triển doanh nghiệp tiếp tục khởi sắc. Tính chung 8 tháng có gần 210.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 24,5% với tổng vốn đăng ký bổ sung gần 4,14 triệu tỷ đồng, tăng 105,34%. - Du lịch tiếp tục phục hồi mạnh; trong 8 tháng thu hút 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,7%. - Tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập tăng lên và không đổi là 96,6%. - Đã triển khai 2 đợt đặc xá cho trên 20.000 phạm nhân, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước

Cũng tại họp báo, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình nhấn mạnh về ý nghĩa, giá trị của lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 vừa qua, âm hưởng thiêng liêng vẫn còn lan tỏa cho đến tận nhiều ngày sau.

Ông Lê Hải Bình đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò, giá trị, ý nghĩa của “khối nhân dân”- đã đóng góp rất to lớn cho thành công của lễ diễu binh, diễu hành, điều này cũng đã được bạn bè thế giới ghi nhận, các phóng viên nước ngoài ngạc nhiên. Điều đó như diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đã khẳng định: “vinh quang mãi mãi thuộc về nhân dân”.

Đến nay, Triển lãm thành tựu 80 năm cũng đã thu hút trên 5 triệu người dân tham quan, và sẽ còn tăng trong những ngày tới.

Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo ông Lê Hải Bình, qua lễ diễu binh, diễu hành, đọng lại trong chúng ta chính là sự tri ân. Chúng ta tri ân tiền nhân, các lớp cha ông, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để cho con cháu hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập. Qua đó, dấy lên khát vọng vươn mình, phát triển, nhất là trong thế hệ trẻ để xứng đáng với tiền nhân, với Bác Hồ.

Lễ diễu binh, diễu hành cũng là thông điệp để gửi tới bạn bè quốc tế về một Việt Nam độc lập, hòa bình, thân thiện, có trách nhiệm với thế giới, khu vực.

“Chưa bao giờ hình ảnh Việt Nam được lan tỏa đẹp đẽ như vậy, cả ở trong nước lẫn trên thế giới”, Thứ trưởng Lê Hải Bình nói.

LÂM NGUYÊN