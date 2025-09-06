Đìu hiu thị trường xe máy xăng

Thông tin về việc sẽ kiểm soát khí thải xe máy và triển khai Đề án chuyển đổi xe 2 bánh từ xe chạy bằng xăng sang xe điện cho toàn bộ tài xế xe công nghệ, khiến người mua xe dè dặt, các chủ cửa hàng xe máy cũ trên địa bàn TPHCM loay hoay trong ế ẩm...

Xe máy mới vắng khách

Đầu tháng 9, đại lý xe máy Quang Phương, đường Nguyễn Oanh (phường Gò Vấp) vắng lặng dù hàng trăm chiếc xe máy được lau chùi bóng loáng, xếp ngay ngắn chờ khách. Cửa hàng bày bán đến vài chục mẫu xe của các hãng Yamaha, Suzuki, SYM, Hyosung…

Một cửa hàng mua bán xe máy cũ tại phường An Hội Đông, TPHCM vắng vẻ khách hàng

Thấy chúng tôi ghé vào, nhân viên niềm nở tư vấn, giới thiệu đủ dòng xe từ tay ga đến xe số, kèm theo hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Anh Ngọc Thanh, nhân viên bán hàng, cho biết hiện nay giá xe đã rẻ hơn so với tháng trước khoảng 2 triệu đồng, các dòng xe mới hiện nay chỉ từ 35-45 triệu đồng, tùy theo lắp ráp trong nước hay nhập khẩu. “Bên em bán xe bao luôn giấy tờ, còn tặng thêm chai nhớt, bảo hiểm xe, áo mưa, nón bảo hiểm… Cửa hàng bên em cam kết giá tốt nhất ở TPHCM”, anh Thanh nói.

Ghi nhận ở các phường trung tâm của TPHCM, các đại lý xe máy cũng đang rơi vào thế khó. Nhiều cửa hàng từng tấp nập cảnh mua bán, nay có phần vắng vẻ. Xe thì các đại lý vẫn nhập về, nhưng khách thì ngày dần ít đi. Chị Bùi Thị Hiền, nhân viên một đại lý xe máy trên địa bàn phường Tân Bình than thở: “Khách đến đại lý giảm thấy rõ, đặc biệt là nhóm chạy dịch vụ. Tụi em nhận thấy giờ mọi người không dám mua xe xăng mới. Xe cũ thì còn đắn đo chứ xe mới mua vài chục triệu đồng mà không biết chạy được bao lâu, cũng ít ai dám mạo hiểm”.

Các đại lý Yamaha ở phường Vĩnh Hội, đại lý Honda ở các phường Tân Hưng, An Nhơn, Bảy Hiền… dù trưng bày nhiều mẫu xe máy quen thuộc với khách hàng Việt Nam như Yamaha Janus, Yamaha Grande, Honda SH, Honda Lead, Honda Vision, Honda Future… nhưng lượng khách quan tâm giảm.

Xe máy cũ giảm giá mạnh vẫn ế

Chúng tôi tiếp tục ghé “chợ” xe máy cũ lâu đời tại TPHCM, trải dài trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận. Trên tuyến đường này, nhiều cửa hàng mở cửa cả ngày nhưng số người ghé qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí, có thời điểm người đến bán xe máy cũ còn nhiều hơn người mua. Một số chủ cửa hàng kinh doanh xe máy cũ cho biết, kể từ khi có thông tin xe máy phải kiểm soát khí thải đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường xe máy đã qua sử dụng. Anh Đức, chủ một đại lý xe máy cũ băn khoăn đặt vấn đề: Chưa biết chính xác xe cũ sẽ phải đăng kiểm thế nào khi chính thức áp dụng quy định? Những xe máy cũ (10-20 năm) được tân trang lại thì không biết sẽ thế nào, liệu có quy định về chu kỳ đăng kiểm ngắn với những xe đã sản xuất lâu rồi, giống như áp dụng cho ô tô không?

Anh Long, chủ một cửa hàng kinh doanh xe máy cũ, cho biết thêm: “Hiện tại chúng tôi phải giảm giá hầu hết các loại xe để dễ bán hơn. Ví dụ xe Honda SH cũ trước đây có giá 60-70 triệu đồng thì nay phải chấp nhận bán lỗ, giảm 7-10 triệu đồng để có giá tốt cho khách. Vậy mà cũng không ăn thua. Chúng tôi đang động viên nhau phải chuyển sang buôn bán các loại xe điện cũ thì mới mong trụ được”.

Theo khảo sát của phóng viên Báo SGGP, giá xe máy cũ ở các cửa hàng tại TPHCM hiện đang ở mức rất thấp. Các mẫu xe tay ga thông dụng như Honda Lead, Air Blade, Vision đời mới chỉ dao động từ 10-20 triệu đồng/chiếc, xe Honda Wave có giá chỉ vài triệu đồng/chiếc. Dù ủng hộ chủ trương giảm ô nhiễm môi trường của thành phố, các chủ cửa hàng kinh doanh xe máy cũ vẫn mong muốn cơ quan chức năng có lộ trình giãn thời gian thực hiện để họ có thể thích ứng. Bởi việc bán xe về các tỉnh cũng không hề dễ dàng do những thủ tục phức tạp, khiến các cửa hàng gặp khó khăn trong việc giải quyết số xe tồn kho khổng lồ.

Theo ghi nhận, các cửa hàng bán xe máy cũ trên địa bàn TPHCM hiện đang có gần 5.000 chiếc trưng bày, chủ yếu là các dòng xe xăng của Nhật. Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), trong giai đoạn 2022-2024, mỗi năm, các hãng xe máy tại Việt Nam đưa ra thị trường gần 3 triệu chiếc xe máy chạy xăng.

Ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm tư vấn ứng dụng thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM (HIDS) cho biết, hiện tại các nội dung cơ bản của Đề án chuyển đổi xe 2 bánh từ xe xăng sang xe điện cho toàn bộ tài xế xe công nghệ đã hoàn thành, đã có dự thảo trình UBND TPHCM. Theo đó, dự kiến đến hết năm 2025, HIDS phối hợp cơ quan quản lý nhà nước vừa xây dựng chính sách vừa thông qua các cơ quan báo chí, truyền thông gửi thông điệp đến người dân và tài xế về chủ trương, chính sách và tiến trình xanh hóa giao thông của TPHCM. Sang năm 2026, bắt đầu lộ trình chuyển đổi bằng việc hạn chế, không cho phép tài xế xe xăng đăng ký mới tham gia các nền tảng dịch vụ vận tải; các tài xế cũ có thời gian 3 năm (2026-2028) để chuyển đổi dần sang xe điện. Phương thức đơn giản nhất là cho tài xế vay trả góp mua xe điện. Đề án đề xuất ngân sách thành phố dành khoảng 50 tỷ đồng, hỗ trợ cho 10.000-15.000 tài xế thuộc diện nghèo, cận nghèo, thu nhập thấp, mỗi tài xế được nhận 3-5 triệu đồng để góp phần trả trước đợt 1 (25% giá trị xe). Qua tiết kiệm tiền xăng, tài xế có thể tiếp tục trả tiếp…

ĐỨC TRUNG