Ngày 6-9, kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phấn đấu tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, kiểm soát giá vàng, giá USD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo đó, định hướng thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn (về lương thực thực phẩm, thu - chi ngân sách, xuất nhập khẩu, an ninh năng lượng, cung cầu lao động), thúc đẩy tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5%; tăng trưởng cao nhưng bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu rà soát các chỉ tiêu của năm 2025 và 5 năm 2021-2025, những chỉ tiêu đã đạt thì nâng cao chất lượng, hiệu quả, chỉ tiêu nào chưa đạt thì phấn đấu đạt bằng được; bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, ổn định để phát triển, phát triển để ổn định.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu trước hết tập trung chuẩn bị chu đáo phục vụ Hội nghị Trung ương 12, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV và Đại hội Đảng bộ Chính phủ.

Thủ tướng chỉ đạo ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong đó, về chính sách tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu phải kiểm soát tỷ giá kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; kiểm soát lãi suất ổn định và hệ thống ngân hàng phấn đấu tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp, đất nước; kiểm soát giá vàng, giá USD theo các công cụ đã có.

“Tăng trưởng tín dụng phải hướng dòng tiền vào sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân, kiểm soát tín dụng, không để dòng tiền đi vào đầu cơ; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các ngân hàng chỉ huy động mà không cho vay hoặc cho vay ít”, Thủ tướng chỉ rõ, và giao Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ vào cuộc để tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ngân hàng theo quy định của Đảng và pháp luật, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn.

Về chính sách tài khóa, Thủ tướng lưu ý phải đặc biệt tập trung giải ngân đầu tư công; huy động, dẫn dắt đầu tư xã hội; nghiên cứu phát hành trái phiếu công trình.

Bộ Tài chính tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng 25% so với dự toán, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch.

Một nội dung quan trọng mà Thủ tướng yêu cầu là chuẩn bị tổ chức tốt việc khởi công, khánh thành các dự án vào dịp ngày 19-12, trong đó cơ bản hoàn thành Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Song song đó, khẩn trương xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, các khu thương mại tự do; các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các nghị định để triển khai ngay Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về trung tâm, hoàn thành trước 15-9.

Thủ tướng cũng chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh hơn nữa công tác rà soát, hoàn thiện thể chế, phân cấp, phân quyền; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền trong xử lý.

Thủ tướng yêu cầu dự án điện hạt nhân phải được phê duyệt sớm; giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Bộ Công thương, Bộ KH-CN, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung xây dựng chiến lược phát triển điện hạt nhân.

Các bộ, ngành khẩn trương chuẩn bị triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Về xây dựng 100 trường học bán trú, nội trú kiên cố tại các xã biên giới, Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD-ĐT xác định các trường, Bộ Xây dựng thiết kế chuẩn, Bộ Tài chính cân đối ngân sách, cùng các địa phương tiến hành khởi công đồng loạt với tinh thần ngân sách nhà nước là chính, đồng thời huy động nguồn vốn xã hội hóa.

