Hóa đơn tiền điện tăng cao - Ngành điện nói: Bình thường!

Từ đầu tháng 9, nhiều gia đình ở một số tỉnh thành ở miền Bắc và miền Trung phản ánh tình trạng hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao bất thường, dù có những ngày mất điện kéo dài. Có hộ ghi nhận hóa đơn tháng 7 và tháng 8… hoàn toàn giống nhau đến kỳ lạ.

Một khách hàng ở phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh, phản ánh tiền điện 3 tháng liên tiếp giống hệt nhau. Sau khi kiểm tra, ngành điện xác nhận công tơ và hệ thống đo đếm hoạt động bình thường! Tại Hà Nội, anh Nguyễn Thiện Chuẩn (chung cư Gemek II, xã An Khánh) phản ánh hóa đơn tháng 7 và tháng 8 của gia đình anh trùng từng con số. Điện lực Từ Liêm (Hà Nội) khẳng định công tơ vẫn hoạt động bình thường!

Bên cạnh những phản ánh thực tế của người tiêu dùng điện, những ngày qua trên mạng xã hội cũng có nhiều bài đăng về tiền điện lan truyền nhanh chóng, có trường hợp phản ánh hóa đơn tăng gấp 4-5 lần so với tháng trước. Lý giải nguyên nhân tiền điện tháng 8 tăng cao, EVNNPC cho rằng dù có mưa bão nhưng tác động chỉ cục bộ và trong vài ngày, không ảnh hưởng nhiều đến cả chu kỳ ghi chỉ số công tơ 30-31 ngày. Trong khi phần lớn thời gian, miền Bắc vẫn nắng nóng kéo dài với nhiệt độ nhiều nơi 38-40oC, nhu cầu sử dụng máy điều hòa, quạt và thiết bị làm mát tăng cao.

Mặc dù vậy, trên mạng xã hội, chủ đề hóa đơn tiền điện vẫn đang tiếp tục gây tranh cãi. Nhiều người tiêu dùng tiếp tục đề nghị, ngành điện minh bạch hơn, cung cấp công cụ tra cứu trực tuyến dễ hiểu để người dân tự giám sát và điều chỉnh tiêu dùng.

