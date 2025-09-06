Du lịch Việt Nam: Tìm hướng đi bứt phá

Khai thác thị trường hàng tỷ USD

Theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Tập đoàn Vietravel, thị trường khách cao cấp từ Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) gồm 6 thành viên: Ả Rập Xê Út, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain và Oman đang là “miếng bánh vàng” của ngành du lịch toàn cầu. Mỗi năm, khách GCC chi tiêu cho du lịch khoảng 75 tỷ USD, bình quân thị trường này chi tiêu khoảng 3.000USD/chuyến đi, cao gấp nhiều lần so với mức chi trung bình của khách Ấn Độ (600-700USD). Riêng khách từ UAE thực hiện tới 5 triệu chuyến đi/năm, tổng mức chi cho du lịch khoảng 23 tỷ USD…

Khách thưởng thức các tiết mục nghệ thuật tại Chào Show (số 6 Nguyễn Siêu, phường Sài Gòn, TPHCM). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Điểm nổi bật của nhóm khách này là thường đi du lịch từ tháng 6 đến tháng 9, theo gia đình nhiều thế hệ, chuộng căn hộ riêng, xe riêng, nghỉ dưỡng biển, dịch vụ sang trọng. Họ quan tâm đến tính riêng tư, ẩm thực Halal, hải sản và sẵn sàng chi trả cao cho những trải nghiệm đẳng cấp. Nếu Việt Nam khai thác được khoảng 30.000 khách/năm, tiến tới 120.000 khách/năm, doanh thu có thể đạt 450 triệu USD/năm. Tuy nhiên, hạn chế hiện nay là dịch vụ Halal còn ít, trong khi yếu tố địa chính trị và biến động giá dầu cũng ảnh hưởng đến thị trường này.

Với Ấn Độ, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón khoảng 300.000 lượt khách. Dự kiến đến năm 2030, con số có thể đạt 1,5 triệu lượt khách. Trong hơn 1,4 tỷ dân Ấn Độ, tầng lớp trung lưu và thượng lưu đang tăng mạnh, ước tính 2,5 triệu người thuộc nhóm giàu có, sẵn sàng chi tiêu cho du lịch quốc tế. Bà Trần Thị Như Nguyện, Phó Tổng Giám đốc Sun Group, cho hay, khách Ấn Độ quan tâm nhiều đến ẩm thực và mua sắm. Họ có thể bỏ ra 10 triệu đồng/tour nhưng sẵn sàng chi gấp đôi để mua iPhone, đồ điện tử, quà tặng. Thực tế, chỉ sau vài roadshow (chuỗi sự kiện lưu động để quảng bá sản phẩm) xúc tiến tại Ấn Độ, lượng khách đến Việt Nam tăng nhanh chóng. Tuy vậy, điểm nghẽn vẫn là slot bay (quy trình quản lý và phân chia khoảng thời gian cất và hạ cánh) còn ít, thủ tục nhập cảnh chậm, trong khi khách Ấn Độ khá kỹ tính.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Tập đoàn Vietravel nhận định, lữ hành chính là “máy cái” của ngành du lịch. Tuy nhiên, để vận hành trơn tru không chỉ dừng ở việc mở thêm tour, tuyến mà phải có tầm nhìn dài hạn, chọn đúng phân khúc, đúng thời điểm và đầu tư chiều sâu.

Hợp lực vươn ra biển lớn

Đại diện các doanh nghiệp du lịch cho rằng, muốn giữ chân và gia tăng thị phần khách nhà giàu, Việt Nam cần đẩy mạnh quảng bá, có chính sách visa riêng, tăng cường đường bay thẳng, cải thiện năng lực phục vụ tại các điểm đến lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng. “Nếu không liên kết, doanh nghiệp Việt rất dễ bị doanh nghiệp nước ngoài lấn lướt ngay trên sân nhà”, ông Ngô Minh Đức, Chủ tịch HG Holdings cảnh báo. Một vấn đề được nhiều đại biểu nhắc đến là tình trạng doanh nghiệp trong nước cạnh tranh bằng cách phá giá tour. Nếu tiếp tục bán rẻ, chúng ta sẽ “ăn vào đuôi” của chính mình và chết yểu. Nếu doanh nghiệp du lịch Việt Nam không chuyên nghiệp, nguy cơ thua ngay tại thị trường nội địa là có thật.

Người mua quốc tế làm việc với đại diện Lữ hành Saigontourist trong khuôn khổ ITE HCMC 2025. Ảnh: HÂN GIA

Ông Nguyễn Khoa Luân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ảnh Việt (đơn vị vận hành xe buýt hai tầng Hop On - Hop Off) đề xuất, nên có quy định tương tự Mỹ: một doanh nghiệp tiên phong đưa ra giá tour 500USD thì các đơn vị khác sẽ căn cứ vào đó để đưa ra mức giá phù hợp, không được quá thấp, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt. Cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ và sáng tạo sản phẩm mới mới là con đường bền vững. Đại diện nhiều hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành kiến nghị, Chính phủ, bộ ngành sớm tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, tăng slot bay quốc tế, nghiên cứu chính sách visa linh hoạt cho các thị trường trọng điểm như Ấn Độ, thị trường GCC, Mỹ, Úc, New Zealand. Việc quảng bá điểm đến cần được tiến hành thường xuyên, thay vì chỉ tổ chức một vài sự kiện mỗi năm.

Ông Võ Việt Hòa, Giám đốc khối inbound Lữ hành Saigontourist, cho rằng nên mở văn phòng xúc tiến du lịch tại các thị trường xa, đồng thời tận dụng nền tảng số, mạng xã hội quốc tế để truyền thông. “Cần có số liệu thống kê chính xác, công khai cho doanh nghiệp tham khảo. Thị trường Âu - Mỹ - Úc yêu cầu thông tin lễ hội, sự kiện trước 1-2 năm để họ lên kế hoạch. Nếu không chủ động, chúng ta sẽ hụt hơi so với các đối thủ trong khu vực”, ông Võ Việt Hòa nhận định. Ngoài ra, các ý kiến còn đề xuất phát triển sản phẩm du lịch cao cấp gắn với kinh tế đêm, ẩm thực, mua sắm; khai thác du lịch cộng đồng LGBT; xây dựng cơ chế quản lý sự cố du lịch quốc gia để ứng phó nhanh với các tình huống khẩn cấp.

Theo Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong, các doanh nghiệp, cơ quan chuyên trách cần hợp lực để đồng hành cùng nhau, vươn ra biển lớn, đồng thời khẳng định: “Ngành du lịch luôn đồng hành, mở tất cả các kênh liên lạc để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc kết nối, phát triển thị trường, thu hút du khách”.

THI HỒNG