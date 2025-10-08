Trời hửng nắng, Hà Nội vẫn còn nhiều điểm ngập sâu

Theo ghi nhận trong sáng 8-10, Hà Nội đã tạnh mưa, thỉnh thoảng hửng nắng nhưng tới trưa cùng ngày, trên địa bàn thành phố vẫn còn rất nhiều điểm ngập úng gây ảnh hưởng tới đời sống người dân.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, so với hơn 120 điểm ngập úng vào trưa ngày 7-10 thì tới trưa nay, trên địa bàn Hà Nội 21 điểm ngập trên 10cm, trong đó có 12 vị trí trên 30cm, 9 điểm ngập từ 10-30cm.

Cụ thể, các đường phố ngập sâu trên 30cm gồm: đường Dương Đình Nghệ, mặt đường ngập sâu 40-50cm; phố Trần Bình (đoạn Bệnh Viện 19-8) ngập sâu khoảng 35cm; Đại lộ Thăng Long (đoạn Km5+700 đến 6+600) mặt đường ngập sâu khoảng 40cm; phố Cầu Cốc (đoạn ngõ 43-67) ngập sâu khoảng 50cm; phố Miêu Nha (đoạn đầu cầu Ngà bên chân cầu vượt 70) ngập sâu khoảng 50cm; hầm chui dân sinh đê hữu sông Nhuệ (Km5+070 đường gom Đại lộ Thăng Long) ngập sâu khoảng 40cm; hầm chui dân sinh đê tả sông Nhuệ (Km4+944 đường gom Đại lộ Thăng Long) ngập sâu khoảng 1m; đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Nhật Tân tới Nguyễn Hoàng Tôn ngập sâu 50cm.

Đường Dương Đình Nghệ nước vẫn mênh mông

Cùng với đó, nhiều tuyến đường tỉnh lộ tại địa bàn các huyện trước đây của Hà Nội như: Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Đan Phượng, Phúc Thọ, Ba Vì, Sơn Tây cũng ngập sâu trên 30cm. Trong đó, đáng kể nhất là khu vực đường Đại lộ Thăng Long đường gom phải (Km8+200) ngập tới 60cm; đường tỉnh 421B (Km11+300 đường đầu Cầu Đông Yên) ngập sâu 38cm; đường tỉnh 422 (Km3+164, Cầu Trung Võ) ngập 40cm.

Hà Nội tăng cường nhân lực và phương tiện xử lý các điểm úng ngập trên địa bàn

Nguyên nhân của tình trạng ngập lụt này là do trong 2 ngày qua, tổng lượng mưa phổ biến trên địa bàn Hà Nội là từ 200-300mm, cục bộ cao một số nơi như: phường Ô Chợ Dừa 562,7mm; xã Vĩnh Thanh 423,3mm; phường Hai Bà Trưng 381,1mm.

Cùng mực nước trên các sông, hồ điều hòa dâng cao, trong đó sông Tô Lịch (tại Hoàng Quốc Việt) ở mức 4,69m; sông Lừ là 4,18m; cao nhất là sông Nhuệ (tại Hà Đông) là 5,79m.

Hiện nay, các đơn vị chức năng đang vận hành tối đa công suất các trạm bơm đầu mối trên hệ thống như: Trạm bơm Yên Sở vận hành 20/20 máy bơm, đồng thời tăng cường nhân lực, phương tiện để xử lý tại các điểm úng ngập.

MINH KHANG