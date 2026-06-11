Nhiều vấn đề dân sinh được cử tri gửi gắm đến các đại biểu HĐND TPHCM

Ngày 11-6, Tổ đại biểu số 10 HĐND TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Vũng Tàu trước Kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Cử tri phường Vũng Tàu phản ánh về bất cập trong phân bố trường học trên địa bàn. Ảnh: QUANG VŨ

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND TPHCM báo cáo kết quả hoạt động của HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; đồng thời thông tin những nội dung, chương trình làm việc trong Kỳ họp thứ ba HĐND Thành phố sắp diễn ra. Các đại biểu cũng thông tin thêm một số kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp cuối năm 2025.

Tổ đại biểu số 10 HĐND TPHCM tham gia buổi tiếp xúc cử tri phường Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VŨ

Nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh cũng được cử tri phản ảnh, kiến nghị đến tổ đại biểu, như tình trạng ô nhiễm môi trường, xử lý rác đại dương, quy hoạch treo, ngập úng, thiếu cơ sở y tế, trụ sở công dôi dư… Những bất cập nói trên đã làm hạn chế khả năng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cử tri Lê Thanh Dũng (Khu phố 8) phản ánh tình trạng quy hoạch treo kéo dài tại một số khu vực. Ảnh: QUANG VŨ

Cử tri phường Vũng Tàu tham dự hội nghị. Ảnh: QUANG VŨ

Cử tri cũng quan tâm đến việc nâng cao chất lượng hạ tầng và dịch vụ công như đầu tư chợ, khu vui chơi giải trí, xây dựng cơ sở y tế quy mô tương xứng với nhu cầu của người dân; hỗ trợ trang thiết bị phục vụ hoạt động tại các khu phố…

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt Tổ đại biểu số 10, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu đã trao đổi, giải đáp, thông tin đến cử tri về một số chủ trương của địa phương trong đầu tư cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng y tế; rà soát, sắp xếp và khai thác, sử dụng các khu đất công, trụ sở công dôi dư sau sáp nhập; làm sạch môi trường biển và rác thải đại dương...

QUANG VŨ