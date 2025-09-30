Nhóm cổ phiếu bất động sản giảm mạnh

Dù đã thu hẹp đà giảm đáng kể nhưng VN-Index chốt phiên cuối tháng 9 vẫn còn giảm 5 điểm do lực bán mạnh. Trong đó, khối ngoại nối dài đà bán ròng thêm gần 1.300 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 30-9 quay đầu giảm điểm. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu bất động sản bị bán mạnh nên lao dốc. Trừ bộ 3 cổ phiếu Vingroup tăng mạnh (VRE tăng trần, VIC tăng 1,22% và VHM tăng 1,08%), còn lại đồng loạt giảm sâu: DXG giảm 5,26%, DIG giảm 4,51%, KBC giảm 3,22%, NLG giảm 3,83%, NVL giảm 2,24%, CEO giảm 2,67%, IDC giảm 2,04%, SCR giảm 2,05%, PDR giảm 1,88%...

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng và chứng khoán) đã phục hồi mạnh trong phiên và chốt phiên đã lấy lại sắc xanh tích cực, góp phần thu hẹp đà giảm của VN-Index. Nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng mạnh: MBS tăng 4,27%, SSI tăng 2,66%, VND tăng 1,35%, SHS tăng 1,58%, VDS tăng 2,52%, ORS tăng 1,43%; BSI, HCM tăng gần 1%.

Nhóm ngân hàng cũng nghiêng về sắc xanh: LPB tăng 3,56%, EIB tăng 1,36%; SHB, TCB, HDB, STB, MBB, VIB tăng gần 1%.

Các nhóm cổ phiếu khác như đầu tư công, thép, tiêu dùng, dầu khí chìm trong sắc đỏ, trong đó nhiều cổ phiếu giảm mạnh: CII giảm 4,85%, HHV giảm 2,69%, VSC giảm 2,8%, LCG giảm 2,72%; HPG giảm 1,57%; DBC giảm 1,98%; BRS giảm 2,6%, PVS giảm 2,67%, PVT giảm 2,89%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 4,78 điểm (0,29%) còn 1.661,7 điểm với 241 mã giảm, 82 mã tăng và 50 mã đứng giá.

Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 1,99 điểm (0,72%) còn 273,16 điểm với 109 mã giảm, 70 mã tăng và 51 mã đứng giá. Thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 32.100 tỷ đồng, tăng 5.000 tỷ đồng với phiên trước.

Khối ngoại vẫn bán ròng trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 1.280 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là KDH gần 382 tỷ đồng, HPG gần 172 tỷ đồng và FPT gần 121 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN