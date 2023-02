Nhóm nhạc huyền thoại quốc tế 911 xác nhận hợp tác với Đức Phúc trong sản phẩm Valentine 2023

Sản phẩm kết hợp đặc biệt với boyband 911 được mang tên Em đồng ý. Dù chưa tiết lộ bất kỳ điều gì về giai điệu hay lời bài hát, đoạn teaser mới chỉ hé lộ đoạn nhạc nền của ca khúc bất hủ I do nhưng đã đủ đẩy cảm xúc mong chờ từ khán giả cho ca khúc Valentine năm nay của Đức Phúc.

Trên trang cá nhân, Đức Phúc chia sẻ sự phấn khích cho màn hợp tác đặc biệt: “Phúc cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có cơ hội hợp tác với nhóm nhạc huyền thoại quốc tế 911 trong dự án âm nhạc cho mùa Valentine năm nay! Phúc coi đây là cơ hội lớn dành cho mình để có thể học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ và đặc biệt là có thể đem âm nhạc và nghệ sĩ Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế! Hy vọng quý vị khán giả sẽ yêu thích và đón chờ sự kết hợp lần này!”.

Trong khi đó, boyband 911 cũng không giấu sự hào hứng khi kết hợp với nghệ sĩ trẻ Việt Nam: “Chúng tôi cảm thấy vô cùng phấn khích khi thông báo với các bạn về sự hợp tác giữa 911 và ca sĩ trẻ Đức Phúc - “Hoàng tử Valentine” của Việt Nam, một giọng ca đẹp và đầy ngọt ngào. Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời với nhiều kỷ niệm đẹp khi thực hiện MV cùng Đức Phúc. Thật nóng lòng để chia sẻ sản phẩm âm nhạc mới này tới các bạn!”.

Boyband 911 có 3 thành viên bao gồm Lee Brennan, Jimmy Constable và Simon "Spike" Dawbarn. Nhóm được thành lập vào năm 1995 và phát hành đĩa đơn đầu tay Night to remember vào năm 1996.

911 được xem là boyband huyền thoại của tuổi thanh xuân với những thế hệ 7X, 8X khi có thành công vang dội tại Đông Nam Á.

Những bản hit của nhóm đã từng làm mưa làm gió tại các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới như How do you want me to love you, The day we find love, Body Shakin, Private number…

MV Em đồng ý ra mắt vào lúc 20 giờ ngày 9-2 trên kênh YouTube của Đức Phúc.