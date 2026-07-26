Phát huy giá trị lịch sử, xây dựng và phát triển Côn Đảo

Ngày 26-7, tại Đền thờ Côn Đảo, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM; các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; cựu tù chính trị tiêu biểu và đại diện thân nhân liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu dự lễ giỗ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ lòng tri ân, lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh của các bậc tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, thống nhất đất nước.

Trong giờ phút thiêng liêng, trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc tiền nhân, cùng hương linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo, thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc bày tỏ lòng tri ân, lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh của các bậc tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh trên mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, cùng các đại biểu dự lễ giỗ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, trên khắp các chiến trường năm xưa, nơi đâu cũng ghi dấu những chiến công oanh liệt, những chứng tích thiêng liêng về sự hy sinh anh dũng, tinh thần cách mạng và truyền thống yêu nước bất khuất của quân và dân ta.

Sự hy sinh ấy đã làm nên những giá trị thiêng liêng, góp phần tạo nên dáng đứng Việt Nam, dựng xây thành đồng Tổ quốc. Máu đào của các thế hệ đi trước đã hòa vào biển sâu, thắm vào từng thớ đá, tạc nên bóng hình thiêng liêng nơi Đền thờ Côn Đảo và Nghĩa trang Hàng Dương lịch sử.

Các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hóa thành bất tử, trở thành biểu tượng của khí phách kiên cường, ý chí bất khuất và tinh thần Việt Nam. Chính sức mạnh đó đã giúp dân tộc ta chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, đồng thời tiếp tục được giữ gìn, kế tục và phát huy trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho rằng, trong mỗi thành quả hôm nay luôn có sự hiện diện lặng thầm nhưng cao cả của những người đã ngã xuống. Các thế hệ đi trước không chỉ hóa thân vào lòng đất, lòng biển mà còn hóa thân vào nền hòa bình, sự thống nhất, phát triển và niềm tin về tương lai của đất nước.

Lịch sử được viết bằng sự hy sinh và những chiến công oanh liệt. Lịch sử càng rạng rỡ hơn khi được các thế hệ hôm nay và mai sau gìn giữ bằng lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc.

Các đại biểu vào Đền thờ Côn Đảo dâng hương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo TPHCM khẳng định, mỗi nén hương tri ân được thắp lên là lời hứa của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lực lượng vũ trang thành phố về việc khắc ghi công ơn, sự hy sinh vô giá của các thế hệ cha anh.

Đó cũng là cam kết chính trị trong việc đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, thực hiện trọn vẹn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Thấm nhuần đạo lý đó, TPHCM sẽ tiếp tục tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn xã hội trong chăm lo người có công.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, việc thực hiện chính sách người có công phải bảo đảm bao phủ, thường xuyên, liên tục; gắn với chính sách an sinh xã hội, trợ giúp, bảo trợ xã hội và chính sách hậu phương quân đội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, cùng các đại biểu dâng hương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định, Đảng bộ và cả hệ thống chính trị TPHCM tiếp tục xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững của đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân vào Đền thờ Côn Đảo dâng hương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát huy giá trị lịch sử đặc biệt của vùng đất thiêng, TPHCM sẽ tập trung xây dựng, phát triển Đặc khu Côn Đảo trong lòng thành phố mang tên Bác với sức sống vươn lên mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng xanh, điểm đến nghĩa tình.

Việc phát triển Côn Đảo sẽ được thực hiện trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử cách mạng, lịch sử dân tộc; giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn đa dạng sinh học biển, đa dạng sinh học rừng và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Qua đó, tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của Đặc khu Côn Đảo, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại của TPHCM.

VĂN MINH