Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Khu di tích Truông Bồn

Chiều 26-7, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An), nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn

Trong không khí trang nghiêm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại khu mộ tập thể 13 Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong thuộc Đại đội 317, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An và Nhà tưởng niệm 1.240 Anh hùng liệt sĩ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn

Truông Bồn nằm trên tuyến đường chiến lược 15A, từng là “tọa độ lửa” khốc liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chỉ trong bốn tháng của năm 1968, nơi đây phải hứng chịu hàng ngàn quả bom các loại trút xuống.

Tại Truông Bồn, có hơn 1.240 cán bộ, chiến sĩ, bộ đội, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong, công nhân ngành giao thông và nhân dân địa phương đã anh dũng hy sinh, để giữ vững mạch máu giao thông thông suốt, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn

Đặc biệt, ngày 31-10-1968, 13 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thanh niên xung phong 317, Tổng đội Thanh niên xung phong Nghệ An đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần “Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường, dũng cảm”, "tim có thể ngừng đập, nhưng đường không thể tắc", “Đường chưa thông không tiếc máu xương”…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn



Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các thành viên trong đoàn công tác kính cẩn dâng nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân và xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nghe giới thiệu về "tọa độ lửa" Truông Bồn

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