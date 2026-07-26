Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều nghĩa trang ở TPHCM

Tối 26-7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), Thành đoàn TPHCM tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lễ thắp nến tri ân được tổ chức đồng loạt tại: Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương, Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác, Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi, Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng và các đền, đài, bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dự lễ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Cùng dự có đông đảo lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng và 14.000 mộ phần của các Anh hùng liệt sĩ, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, chiến đấu quả cảm, hy sinh vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp thống nhất đất nước.

Ngay sau lễ tưởng niệm, các đồng chí lãnh đạo và đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên thành phố cùng dâng hoa, dâng hương, thắp những ngọn nến tri ân tại mộ phần các Anh hùng liệt sĩ.

Mỗi ngọn nến là một lời tri ân sâu sắc, là lời hứa tiếp bước từ thế hệ trẻ thành phố hôm nay.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết thắp hương tại mộ phần của các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, công dân trẻ tiêu biểu Đặng Lê Minh Khang, sinh viên Trường Đại học Y Dược TPHCM, đại diện tuổi trẻ thành phố bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ và người có công.

Công dân trẻ tiêu biểu Đặng Lê Minh Khang khẳng định, thế hệ trẻ thành phố sẽ không quên những trang sử được viết bằng máu, những gia đình đã hiến dâng người thân cho Tổ quốc và những cô, chú, anh, chị vẫn đang chờ ngày trở về.

“Chúng cháu nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh, vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để mỗi dịp tháng 7 tri ân đi qua, chúng cháu đều có thể tự nhủ rằng mình đã sống xứng đáng hơn với những hy sinh cao cả của người đi trước”, Đặng Lê Minh Khang bày tỏ.

Thế hệ trẻ thành phố nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh, vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: HOÀNG HÙNG



Đoàn viên, thanh niên, sinh viên thành phố thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

THU HƯỜNG