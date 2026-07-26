Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 26-7, Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Các đại biểu dâng hương các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Lãnh đạo TPHCM dự lễ dâng hoa, dâng hương có các đồng chí: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM.

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú; dâng hương tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ, Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu, Nhà quàn hài cốt liệt sĩ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dâng hương tưởng niệm tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ. Ảnh: MẠNH THẮNG



Sau lễ dâng hương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các vị trí tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực khai quật; nghe Bộ Tư lệnh TPHCM báo cáo tiến độ thực hiện; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, chuyên gia cùng các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại thực địa.

Báo cáo với đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết, đến nay, tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng đã phát hiện 117 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 3 bộ hài cốt tập thể, cùng nhiều di vật, kỷ vật có giá trị, góp phần phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Nhà quàn hài cốt liệt sĩ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Hiện Bộ Tư lệnh TPHCM đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thứ hai, với quyết tâm quy tập đầy đủ nhất các hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng lãnh đạo TPHCM dâng hương tại Nhà quàn hài cốt liệt sĩ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đoàn công tác nghe báo cáo về quá trình tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Dự kiến tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình chính luận nghệ thuật “Sao sáng dẫn đường” tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng. Chương trình được tổ chức đồng thời tại nhiều điểm cầu trên cả nước nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7).

>>> Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

MẠNH THẮNG - CẨM NƯƠNG - THU HOÀI