Xúc động khoảnh khắc trao trả hồ sơ kỷ vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cho gia đình

Tối 26-7, tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), khoảnh khắc thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đón nhận những kỷ vật của ông khiến nhiều người dõi theo chương trình “Sao sáng dẫn đường” không kiềm được xúc động.

Ông Huỳnh Văn Nhỏ, em ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, nghẹn ngào chia sẻ về người anh trai - liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là chiến sĩ Giải phóng quân, giữ chức Trung đội phó, thuộc đơn vị 962. Qua giải mã phiên hiệu, cơ quan chức năng xác định đây là Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, tỉnh Long An.

Ông hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, tại khu vực cầu Chữ Y, Sài Gòn.



Gần 60 năm sau, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một bộ hài cốt cùng hồ sơ, giấy tờ và nhiều di vật mang tên Huỳnh Văn Quên.

Thế nhưng, niềm hy vọng vừa được nhen lên, lại đi cùng băn khoăn lớn. Giấy báo tử gia đình nhận được trong chiến tranh ghi tên Huỳnh Văn Quyên. Sự khác biệt về tên khiến việc xác định danh tính phải được thực hiện hết sức thận trọng.

Các cơ quan chức năng sau đó tiến hành rà soát, đối chiếu hồ sơ, tra cứu thông tin và xác minh kỹ lưỡng.

Tại chương trình tối 26-7, kết quả xác minh được công bố: giấy báo tử mà gia đình lưu giữ và hồ sơ mang tên Huỳnh Văn Quên được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng là của cùng một người.

Những di vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được trang trọng trao lại cho gia đình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trên sân khấu, bộ hồ sơ cùng những kỷ vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được trang trọng trao lại cho người thân. Bên trong chiếc hộp là một cây bút bi, một chiếc lược, một chiếc ví và một chai dầu gió. Những món đồ nhỏ bé đã đi qua gần 60 năm dưới lòng đất, giờ trở thành dấu tích quý giá nối người đã khuất với những người ngày đêm chờ đợi ông trở về.

Đón nhận kỷ vật của anh trai, ông Huỳnh Văn Nhỏ, em ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, nghẹn ngào cho biết, người anh của ông thoát ly tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi rồi mãi mãi không về.

“Nay tìm được anh, gia đình rất mừng, rất xúc động, không biết nói gì hơn. Nhờ các cấp, các ngành và lực lượng thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" đã tìm được anh Hai. Gia đình xin chân thành cảm ơn”, ông Nhỏ xúc động.

Bà Nguyễn Thị Lệ rơi nước mắt khi tiếp nhận di vật của chồng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt lại hướng về bà Nguyễn Thị Lệ, người phụ nữ đã dành hơn nửa thế kỷ chờ đợi người chồng năm xưa.

Sau nhiều năm bị tai biến, bà Lệ nói khó, việc đi lại cũng không còn dễ dàng. Khi những kỷ vật của chồng được trao về cho gia đình, bà rơi nước mắt. Được hỏi rằng có vui khi hôm nay những dấu tích của chồng cuối cùng đã trở về, bà không nói thành lời, chỉ khẽ gật đầu.

Ngay trên sân khấu, đại diện Ban Tổ chức Chương trình “Sao sáng dẫn đường” đã trao lại bộ hồ sơ cùng những kỷ vật được tìm thấy tại hiện trường cho thân nhân liệt sĩ. Trong giây phút nhận lại những di vật của người thân sau gần sáu thập niên, nhiều thành viên trong gia đình không kiềm được xúc động.



Sau gần 60 năm, hồ sơ di vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được trao lại cho gia đình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nghi thức trao trả thiêng liêng này như tiếp thêm niềm hy vọng cho hàng ngàn gia đình vẫn đang mòn mỏi chờ đợi tin tức người thân đã hy sinh.

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, tính đến ngày 26-7, công tác tìm kiếm, quy tập tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện 117 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 3 bộ tập thể. Những kết quả này tiếp tục khẳng định ý nghĩa nhân văn của hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, để ngày càng có thêm nhiều người con của Tổ quốc được trở về với gia đình và quê hương.

THU HOÀI - MẠNH THẮNG - CẨM NƯƠNG