Hành trình tri ân của người làm báo đến với Quảng Trị

"Hành trình tri ân năm 2026" là tấm lòng và tình cảm của những người làm báo trên cả nước gửi đến các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách và người có công tại Quảng Trị.

Ngày 26-7, trong khuôn khổ chương trình "Hành trình tri ân năm 2026" do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) phối hợp Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện VietMark, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Nhân Hòa (TOSHIKO), Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, đã trao tặng 100 máy đo huyết áp cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng, 200 áo khoác và 30 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) tại xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Báo SGGP phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng áo ấm và học bổng cho học sinh vượt khó tại xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Em Lê Phạm Huyền Trân, lớp 9 Trường Tiểu học – THCS Hải Sơn, xã Nam Hải Lăng chia sẻ: “Xin cảm ơn Báo SGGP và các nhà tài trợ đã hỗ trợ, tạo điều kiện để chúng em bước vào năm học mới đầy đủ hơn. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập để xứng đáng với sự tin tưởng, quan tâm, giúp đỡ này".

Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn trao học bổng cho học sinh vượt khó

Trong khán phòng, bên cạnh các em học sinh được trao học bổng và áo khoác từ chương trình "Áo ấm đến trường" của Báo SGGP, 100 người có công với cách mạng được tặng máy đo huyết áp.

Cựu chiến binh Nguyễn Khánh Vinh, sinh năm 1957, thương binh 4/4 chia sẻ, đây là món quà rất thiết thực, giúp người cao tuổi thuận tiện theo dõi sức khỏe.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng trao máy đo huyết áp cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng tại xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng cho biết, dù giá trị vật chất của chương trình "Hành trình tri ân năm 2026" không lớn nhưng đây là tấm lòng và tình cảm của những người làm báo trên cả nước gửi đến các Anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách và người có công tại Quảng Trị – vùng đất chịu nhiều đau thương, mất mát trong chiến tranh.

Nhà báo Trần Trọng Dũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí và các đơn vị đồng hành để đưa "Hành trình tri ân" trở thành hoạt động thường niên, không chỉ được tổ chức tại Quảng Trị mà còn lan tỏa đến nhiều địa phương trên cả nước.

Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn trao máy đo huyết áp cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng tại xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Dương Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng, ghi nhận và cảm ơn Hội Nhà báo Việt Nam, Báo SGGP cùng các đơn vị đồng hành, tài trợ đã quan tâm, kết nối để tổ chức chương trình ý nghĩa này.

Đại diện các nhà tài trợ trao máy đo huyết áp cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng tại xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Ông Nguyễn Dương Thanh Bình cho biết, Nam Hải Lăng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã anh dũng chiến đấu, cống hiến và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Những phần quà trao tặng không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn minh chứng cho tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng đối với các gia đình chính sách và thế hệ tương lai trên vùng đất cách mạng.

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