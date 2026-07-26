Xã hội

Dự báo đầu tuần tới, cả nước có mưa

SGGPO

Theo cơ quan khí tượng, từ chiều tối 27 đến ngày 28-7, Bắc bộ có một đợt mưa mới. Nam bộ và cao nguyên Trung bộ tiếp tục có mưa dông diện rộng trong những ngày đầu tuần.

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Dự báo Bắc bộ có mưa trở lại từ chiều tối 27-7. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU

Cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối 27 đến ngày 28-7, Bắc bộ xuất hiện đợt mưa mới, tập trung ở Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Người dân ở khu vực núi cao thuộc các tỉnh trên cần đề phòng nguy cơ mưa cường suất lớn, có nơi trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các khu vực còn lại của Bắc bộ có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

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Các ổ mưa dông hoạt động ở cao nguyên Trung bộ và Đông Nam bộ lúc 18 giờ ngày 26-7. Ảnh chụp lại màn hình radar thời tiết

Từ ngày 27 đến ngày 29-7, Nam bộ có mưa nhiều, tập trung chiều và tối, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trung bộ cũng có mưa rào và dông rải rác về chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to.

Riêng khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk trong ngày 27-7 có khả năng xảy ra nắng nóng.

Từ ngày 30 đến 31-7, mưa ở Nam bộ và cao nguyên Trung bộ có xu hướng giảm dần.

Đợt mưa ở Nam bộ hình thành do hoạt động của gió mùa Tây Nam kết hợp rãnh áp thấp. Sau khi bão số 2 đi sâu vào đất liền Trung Quốc và suy yếu, hoàn lưu của bão sẽ gián tiếp làm gia tăng mưa ở Bắc bộ từ chiều tối 27-7.

Bão số 2 suy yếu trên đất liền Trung Quốc

Chiều 26-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia phát thông tin về bão số 2 (Noul).

Theo đó, từ sáng cùng ngày, bão đã vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15.

Đến 16 giờ, tâm bão đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, sức gió giảm còn cấp 8, giật cấp 10 và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào đêm nay, sau đó thành vùng áp thấp trên đất liền.

Cơ quan khí tượng nhận định, bão không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

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Từ khóa

bão số 2 dự báo thời tiết thời tiết tuần tới

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