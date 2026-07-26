Xã hội

Nhiều hoạt động tri ân của tuổi trẻ TPHCM tại xã Dầu Tiếng

SGGPO

Ngày 26-7, tại xã Dầu Tiếng (TPHCM), Cụm thi đua số 19 - trực thuộc Thành đoàn TPHCM tổ chức Ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội” và “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” trong Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 25.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026) của tuổi trẻ Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM nói riêng, Cụm thi đua số 19 nói chung.

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Đoàn trao tặng công trình sửa chữa nhà “Đại đoàn kết”

Theo đó, Cụm thi đua số 19 phối hợp các đơn vị đồng hành, địa phương tổ chức trao tặng công trình sửa chữa nhà “Đại đoàn kết” cho hộ bà Lê Thị Liên (ấp Sơn Đài), là gia đình chính sách.

Đoàn tổ chức thăm hỏi, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đấm (90 tuổi) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Cờ (96 tuổi), tại ấp Suối Dứa.

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Đoàn thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đấm
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Đoàn thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Cờ

Tối cùng ngày, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Dầu Tiếng, Cụm thi đua số 19 và 14 (trực thuộc Thành đoàn TPHCM) phối hợp địa phương tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của quê hương. Sau lễ dâng hương, các đại biểu thắp nến tri ân tại từng phần mộ liệt sĩ.

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Tại chương trình, Cụm thi đua số 14 trao tặng 9 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) đến các gia đình chính sách trên địa bàn xã Dầu Tiếng.

Cụm thi đua số 19 tổ chức chăm lo, thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa như: trao tặng 250 suất khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân; công trình thanh niên "Trồng 10.000 cây xanh" góp phần cải thiện cảnh quan môi trường...

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Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Dầu Tiếng
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Đoàn tặng quà đến các thương binh, gia đình chính sách

Thay mặt địa phương, đồng chí Lê Vân Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dầu Tiếng, cảm ơn tấm lòng của tuổi trẻ TPHCM.

Đồng chí chia sẻ: “Các Mẹ, các bác, các cô cảm nhận được tình cảm chân thành của những người trẻ. Mỗi mái nhà được sửa chữa, mỗi lời hỏi thăm, mỗi phần quà chăm lo chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và lòng biết ơn của tuổi trẻ, góp phần tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"; đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành và cộng đồng đối với người có công với cách mạng”.

TIỂU TÂN

Từ khóa

xã Dầu Tiếng Cụm thi đua số 19 Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 25 nhà “Đại đoàn kết”

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