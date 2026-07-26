Viết tiếp những trang sử bằng kỷ vật và lòng biết ơn

Tối 26-7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chương trình cầu truyền hình trực tiếp " Sao sáng dẫn đường" do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện đã diễn ra trang trọng, xúc động tại 4 điểm cầu, gồm Hà Nội, Tuyên Quang, Quảng Trị và TPHCM.

Chương trình đưa khán giả trở về với những câu chuyện của các Anh hùng liệt sĩ và hành trình bền bỉ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" tại điểm cầu Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội). Ảnh: QUANG PHÚC



Tại điểm cầu Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội), có sự tham dự của các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng...

Tại điểm cầu Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), có sự tham dự của các đồng chí: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương Đoàn Minh Huấn...

Những chiếc ba lô, mũ cối, bông hoa cúc tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ được xếp trang trọng ở hàng ghế đầu tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại điểm cầu Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), tham dự có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Minh Trí, Trưởng ban Nội chính Trung ương...

Tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), tham dự có các đồng chí: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài...

Tại mỗi điểm cầu, những hàng ghế trống được đặt ở vị trí trang trọng. Những vị trí đó được dành để đón những người lính trở về trong ký ức. Đó là những chiến sĩ Quân Giải phóng, biệt động, những người lính nơi biên giới, những chàng trai, cô gái mãi mãi tuổi 20 đã xếp bút nghiên lên đường ra trận, là hàng trăm, hàng ngàn thanh niên xung phong đã nằm lại trên những cung đường Trường Sơn...

Trao di ảnh liệt sĩ (đã được phục chế) tặng người thân các liệt sĩ tại điểm cầu ở Hà Nội. Ảnh: QUANG PHÚC

Chương trình mang đến nhiều khoảnh khắc lắng đọng qua những cuộc giao lưu với các nhân vật tại các điểm cầu, nơi câu chuyện tìm kiếm, tri ân và đưa các liệt sĩ trở về được kể bằng những kỷ vật, ký ức và nỗ lực không ngừng nghỉ.

Tại Tuyên Quang, chương trình kết nối với gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Địch. Sau nhiều năm tìm kiếm trong vô vọng, gia đình nay đã có thêm một hy vọng mới trên hành trình đưa người thân trở về. Cũng tại điểm cầu này, hình ảnh những chiến sĩ công binh âm thầm rà phá bom mìn tại địa bàn trọng điểm Vị Xuyên khắc họa tinh thần quả cảm của những người đang tiếp tục đối mặt với hiểm nguy để tìm kiếm, quy tập hài cốt đồng đội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng trao chứng nhận kết quả giám định ADN cho thân nhân các liệt sĩ tại điểm cầu Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội, tối 26-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao chứng nhận kết quả giám định ADN cho thân nhân các liệt sĩ tại điểm cầu Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội, tối 26-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao chứng nhận kết quả giám định ADN cho thân nhân các liệt sĩ tại điểm cầu Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội, tối 26-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao thông tin, kết quả giám định ADN từ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho 7 thân nhân liệt sĩ.

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VĨNH XUÂN