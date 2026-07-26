"Sao sáng dẫn đường": Khúc tráng ca tri ân từ lòng đất mẹ

Tối 26-7, chương trình nghệ thuật “Sao sáng dẫn đường” do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện được tổ chức đồng thời tại bốn điểm cầu, gồm Hà Nội, Quảng Trị, Tuyên Quang và TPHCM, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các vị đại biểu dự tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội.

Tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham dự chương trình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tham dự chương trình. Ảnh: MẠNH THẮNG

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các vị đại biểu tham dự chương trình ở điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Lãnh đạo TPHCM dự chương trình có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM...

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM dự chương trình. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tại điểm cầu TPHCM, chương trình được tổ chức ở Công viên Lê Thị Riêng - nơi đang triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Chương trình tái hiện hành trình đi tìm đồng đội bằng những câu chuyện, tư liệu và hiện vật được phát hiện trong quá trình khai quật.

Sân khấu tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Mở đầu là phóng sự về hành trình của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và các lực lượng chức năng trong việc xác định khu mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng bằng phương pháp nghiên cứu khoa học kết hợp đối chiếu tư liệu lịch sử và nhân chứng.

Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cùng đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM đã chia sẻ về quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng các phương pháp hiện đại, khẳng định vai trò cốt lõi của nhân dân trong việc cung cấp các thông tin quý giá phục vụ công tác quy tập.

Các đại biểu dự điểm cầu tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Một trong những khoảnh khắc lắng đọng của chương trình là những di vật được tìm thấy trong quá trình khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng được giới thiệu, trưng bày trang trọng. Chiếc lược, băng đạn, ví, chai dầu gió, những giấy tờ đã nhuốm màu thời gian… là những dấu tích còn lại của những người lính đã nằm lại nơi đây sau những trận chiến ác liệt.

Bác sĩ Trần Văn Bản, người tình nguyện hỗ trợ phân loại hài cốt, lựa chọn mẫu phục vụ giám định ADN tại Công viên Lê Thị Riêng cho biết, mỗi lần những kỷ vật được đưa lên khỏi lòng đất, trong ông lại đan xen nhiều cảm xúc.

“Có những lúc đau lắm. Có hôm, anh em đưa lên hai chiếc nhẫn vàng. Chúng tôi nhìn nhau rồi nghĩ, biết đâu đó là một cặp nhẫn cưới. Tất nhiên, mình chỉ có thể phỏng đoán, nhưng nếu đúng như vậy thì phía sau người đã nằm lại nơi đây có thể là một người khác đã mòn mỏi chờ đợi suốt bao năm”, bác sĩ Trần Văn Bản xúc động chia sẻ.

Theo ông, giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt, khi người lính hiểu rất rõ mỗi lần ra trận có thể không trở về, nhưng tình yêu vẫn hiện hữu và trở thành một sức mạnh đặc biệt.

Khoảnh khắc xúc động từ các tiết mục văn nghệ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại chương trình, ông Lê Chí Công, con trai liệt sĩ Lê Thị Riêng, xúc động nhắc lại hành trình tìm mẹ suốt nửa thế kỷ.

Ông kể, từ năm 1976, ông đã tìm đến khu vực Công viên Lê Thị Riêng để thắp nhang cho mẹ. Khi ấy, thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ Lê Thị Riêng vẫn chưa rõ ràng. Suốt 50 năm qua, ông vẫn đều đặn trở lại nơi này, tìm đến gốc cây ở khu vực được cho là nơi phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ để thắp cho mẹ một nén hương.

“Dù chưa biết chính xác mẹ nằm ở đâu, nhưng suốt bao nhiêu năm tôi vẫn đến đây, vẫn thắp nhang ở ngay nơi này. Đến khi thành phố triển khai công tác tìm kiếm, quy tập trong Chiến dịch 500 ngày đêm, tôi càng có thêm hy vọng”, ông Lê Chí Công chia sẻ.

>>> Báo SGGP xin giới thiệu một số hình ảnh tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

CẨM NƯƠNG - MẠNH THẮNG - THU HOÀI