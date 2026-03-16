Những lá phiếu đặc biệt trong ngày hội toàn dân

Dù tuổi cao, sức khỏe không còn như trước, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình vẫn thực hiện quyền công dân với tất cả trách nhiệm và niềm tin son sắt của một lớp người đã dành trọn đời mình cho dân tộc, nay tiếp tục gửi gắm hy vọng vào thế hệ kế tiếp.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐB HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (15-3) đã diễn ra trong niềm hân hoan, phấn khởi, ghi dấu nhiều câu chuyện đặc biệt của cử tri trên mọi miền Tổ quốc. Mỗi cựu chiến binh, chiến sĩ nơi biển đảo, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa hay công nhân xa quê đều thể hiện trách nhiệm công dân và niềm tin son sắt vào tương lai đất nước.

Niềm vinh dự lớn lao

Giữa dòng cử tri đến khu vực bỏ phiếu số 53 (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM), hình ảnh Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) chống gậy chậm rãi bước vào phòng bỏ phiếu khiến nhiều người xúc động. Tổ bầu cử ngỏ ý sẽ mang thùng phiếu phụ đến tận nhà, nhưng ông từ chối. Ở tuổi 98, ông vẫn tự mình đến điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân.

Ông Tư Cang là một trong số rất ít nhân chứng còn sống của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta năm 1946, khi ông vừa tròn 18 tuổi. Ông chia sẻ, bản thân đã đi qua nhiều kỳ bầu cử, chứng kiến sự phát triển của đất nước được vun đắp từ nhiều thế hệ, từ sự đóng góp của nhiều nhiệm kỳ Quốc hội và HĐND các cấp. Vì vậy, ở tuổi 98, vẫn được cầm lá phiếu trên tay là niềm vinh dự lớn lao đối với ông.

Cũng trong ngày hội bầu cử, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - khu vực bỏ phiếu số 32 của phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, hơn 3.400 cử tri đã bỏ phiếu bầu cử. Cùng với việc bỏ phiếu tập trung, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp chính quyền địa phương bố trí thùng phiếu lưu động đến từng giường bệnh của các cử tri đã đăng ký bỏ phiếu nhưng sức khỏe không cho phép đi lại nhiều. Trong số các cử tri đặc biệt ấy có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Dù tuổi cao, sức khỏe không còn như trước, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình vẫn thực hiện quyền công dân với tất cả trách nhiệm và niềm tin son sắt của một lớp người đã dành trọn đời mình cho dân tộc, nay tiếp tục gửi gắm hy vọng vào thế hệ kế tiếp. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình kỳ vọng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những đại biểu đủ năng lực, bản lĩnh và tâm huyết để gánh vác trọng trách trước nhân dân.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nghiên cứu thông tin về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: THÙY LINH

Tại TPHCM, nhiều tổ bầu cử đã mang thùng phiếu phụ đến tận nhà cử tri là người có công với cách mạng. Ở phường Tam Long, thùng phiếu phụ đã được đưa đến nhà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng (94 tuổi) ở khu phố Phước Hữu. Trong gian nhà nhỏ, dưới sự hướng dẫn của tổ bầu cử, mẹ Trần Thị Lưỡng chậm rãi xem từng lá phiếu, cân nhắc lựa chọn rồi cẩn thận gấp phiếu lại, tự tay bỏ vào thùng phiếu.

Cách đất liền hàng trăm hải lý, giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, tại các nhà giàn DK1 cũng đã hoàn thành bầu cử sớm trên biển (từ ngày 26-2 đến ngày 12-3). Trong số những cử tri lần đầu đi bỏ phiếu có trung sĩ Phạm Thành Thọ, chiến sĩ tín hiệu nhà giàn DK1/8. Người lính trẻ chia sẻ niềm tự hào khi dù cách xa đất liền, anh và đồng đội vẫn được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân. Tấm thẻ cử tri được đóng dấu “Đã bỏ phiếu”, giữa tiếng sóng vỗ vào chân đế nhà giàn, sẽ trở thành một kỷ niệm không thể quên trong đời quân ngũ của anh.

Vượt sông, băng núi đi bỏ phiếu

Ở cực Nam của Tổ quốc, ngày 15-3, các con sông, con rạch ở xã Đất Mũi nhộn nhịp hơn ngày thường. Tiếng máy xuồng, tiếng gọi nhau í ới hòa cùng những câu chuyện rôm rả của bà con hẹn nhau đi bầu cử.

Tại điểm bỏ phiếu số 9 (ấp Khai Long, xã Đất Mũi), cử tri là nông dân, ngư dân xếp hàng trật tự, trao đổi với nhau về tiểu sử, chương trình hành động của những người ứng cử trước khi bỏ phiếu. Ai cũng ý thức rõ rằng đi bầu cử là thực hiện một quyền quan trọng gắn với lựa chọn người đại diện cho mình.

Cử tri xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau đi bầu cử bằng võ lãi. Ảnh: TẤN THÁI

Ở xã cù lao Tân Phú Đông của tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Văn Bờ (70 tuổi) cho biết ông có mặt tại điểm bầu cử từ sớm với tâm trạng phấn khởi. Ông mong những người trúng cử sẽ sớm cụ thể hóa chương trình hành động, tập trung vào những vấn đề thiết thực của đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đây cũng chính là kỳ vọng chung của cử tri cả nước gửi đội ngũ ĐBQH, ĐB HĐND của nhiệm kỳ mới.

Tại Tây Ninh, dọc tuyến biên giới tiếp giáp Campuchia, dù đang vào cao điểm thu hoạch lúa đông xuân, đông đảo cử tri vẫn thu xếp công việc để thực hiện quyền công dân. Những khu vực bỏ phiếu được bố trí thuận lợi, tạo điều kiện cho người dân đi bầu đúng giờ, đúng quy định.

Miền Trung trong ngày bầu cử cũng ghi nhận nhiều hình ảnh giàu cảm xúc. Tại xã A Vương, TP Đà Nẵng, từ sáng sớm, cử tri các thôn đã đến 16 điểm bầu cử. Ở thôn A’ur, thôn xa nhất của xã, nằm sâu trong rừng đặc dụng, cách trung tâm gần 20km, 68 cử tri vẫn hoàn thành việc bỏ phiếu trong buổi sáng.

Tại Lý Sơn, ngày bầu cử mang một nhịp điệu khác: rộn ràng và vững chãi như chính nhịp sống của đảo tiền tiêu. Trong hơn 18.000 cử tri của đặc khu Lý Sơn, có 431 cử tri trẻ vừa tròn 18 tuổi, lần đầu tham gia bầu cử. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn đi bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao. Thượng úy Vi Trung San cho biết, anh đã nghiên cứu kỹ chương trình hành động của những người ứng cử và cân nhắc lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí của nhân dân.

Tại đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu. Những ngày trước bầu cử, ngư dân đã cho tàu thuyền vào các bến cá để kịp tham gia bỏ phiếu. Ông Trần Tín (ngụ đặc khu Phú Quý) cho hay, sau các chuyến biển dài ngày, ngư dân nhanh chóng thu xếp công việc để thực hiện quyền công dân, đồng thời kỳ vọng những đại biểu được bầu sẽ phát huy năng lực, tâm huyết vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Tại khu vực bỏ phiếu số 14 trên đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), công tác bầu cử được tổ chức chu đáo trong điều kiện xa đất liền và thời tiết khắc nghiệt. Đây là lần thứ hai đảo Trường Sa tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước (lần thứ nhất vào năm 2021).

Ngoài cán bộ, chiến sĩ và nhân dân sinh sống trên đảo, còn có gần 50 ngư dân đang khai thác hải sản trong khu vực vào đảo tham gia bỏ phiếu. Chị Lê Thị Minh Diệu, người dân trên đảo, bày tỏ rằng chị rất tự hào khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời kỳ vọng những người trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống quân và dân trên đảo.

NHÓM PV