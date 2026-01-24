Niềm tin và trách nhiệm trước vận hội mới

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã thành công tốt đẹp. Báo SGGP tiếp tục nhận được nhiều ý kiến của cán bộ, đảng viên, chuyên gia và bạn đọc bày tỏ sự đồng thuận và nhấn mạnh yêu cầu về trách nhiệm trước vận hội phát triển mới của đất nước.

Đại tá LÊ VĂN TÚ, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3: Niềm tin vững chắc từ biển đảo tiền tiêu

Thực tiễn cho thấy, các vấn đề quốc phòng, an ninh và đối ngoại ngày càng đan xen, nhạy cảm, đòi hỏi sự lãnh đạo tập trung, thống nhất cao độ, xử lý linh hoạt nhưng kiên quyết, đúng nguyên tắc. Chúng ta không chỉ kiên định mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, mà còn phải chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đặc biệt là bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân.

Hiện nay, bên cạnh những thách thức an ninh truyền thống, các nguy cơ an ninh phi truyền thống như tội phạm xuyên quốc gia, an ninh hàng hải, biến đổi khí hậu… đang tác động ngày càng rõ nét đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền và thực thi pháp luật trên biển.

Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo lần này, với người đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng tôi tin tưởng Đảng ta sẽ tiếp tục có những quyết sách chiến lược, kịp thời, phù hợp để phát triển đất nước, trong đó có những quyết sách tạo cơ sở để lực lượng vũ trang nói chung, Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển, đồng thời chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong xử lý các tình huống.

Ông PHẠM BÌNH AN, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM: Tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ mới

Đại hội XIV của Đảng đã bế mạc. Qua sự bầu chọn khách quan, công tâm của các đại biểu, chúng tôi tin tưởng đội ngũ lãnh đạo mới, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sẽ có tầm nhìn chiến lược để xác lập vị thế mới của Việt Nam trên toàn cầu; là những người có tài năng để kiến tạo đổi mới và tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế. Chúng tôi cũng kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo cấp cao hôm nay luôn giữ được phẩm chất đạo đức, tâm trong sáng và tư tưởng chính trị vững vàng; luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Bên cạnh đội ngũ cán bộ, Đảng cần tiếp tục phát huy tư duy nhân sự “mở” và “hệ thống” bằng cách mở rộng tìm kiếm nhân tài ngoài hệ thống như người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia, trí thức... thông qua các kênh tuyển chọn minh bạch, đánh giá khách quan. Cùng với đó, xây dựng cơ chế thu hút, trọng dụng hiệu quả và tạo hệ sinh thái công nghệ, chính sách đột phá để nhân tài phát huy tối đa năng lực, cống hiến cho đất nước, giải quyết các thách thức lớn trong giai đoạn mới.

TS BÙI NGỌC HIỀN, Học viện Cán bộ TPHCM: Tư duy quản trị phải theo kịp yêu cầu phát triển mới

Đại hội XIV đã truyền đi thông điệp đổi mới mạnh mẽ, trong đó xác lập yêu cầu rất cao đối với đội ngũ cán bộ các cấp. Tinh thần cốt lõi là đổi mới phương thức quản trị phát triển quốc gia, từ đổi mới tư duy quản lý sang quản trị, kiến tạo phát triển, đổi mới phương thức tổ chức thực thi chủ trương, chính sách hướng đến hiệu quả thực tiễn.

Việc triển khai chủ trương, quyết sách phải đảm bảo lựa chọn đúng nhiệm vụ; thực hiện nhanh, quyết liệt với tinh thần làm đến nơi, đến chốn. Kết quả thực tế phải được đo lường cụ thể để biến nghị quyết của Đảng thành những giá trị kinh tế - xã hội phục vụ nhân dân. Đặc biệt, Đại hội XIV xác lập vai trò trung tâm của nhân dân. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể đồng kiến tạo, đồng thực thi và là chủ thể đánh giá cao nhất đối với hiệu quả của các chủ trương, quyết sách.

Theo đó, dữ liệu, chỉ số và phản hồi của người dân chính là căn cứ quan trọng để điều chỉnh chính sách và xử lý trách nhiệm các bên liên quan. Về công tác cán bộ, yêu cầu đặt ra là xây dựng đội ngũ ngang tầm nhiệm vụ trên cơ sở “cân đúng tài, trao đúng chức, giao đúng nhiệm vụ”. Tiêu chí đánh giá cán bộ được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể, hiệu quả công việc và uy tín trong nhân dân.

Bà NGUYỄN THỊ THÀNH, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội: Đội ngũ sẽ dẫn dắt đất nước phát triển xa hơn

Đại hội XIV của Đảng có nhiều đổi mới. Đó là Đảng đã có những thay đổi trong phương thức hoạt động, tìm ra những điểm nghẽn, đi sâu vào đó, tìm các giải pháp để đáp ứng được tình hình mới. Ở góc độ của người dân, theo dõi đại hội, tôi rất phấn khởi khi đại hội đề cập rất sâu sắc đến công tác an sinh xã hội. Khi Đảng, chính quyền gần dân, sát dân, đề ra được những quyết sách chăm lo được vấn đề an sinh của người dân, thì người dân càng tin tưởng và đồng thuận.

Là phụ nữ, tôi rất tự hào khi thấy các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là nữ tham gia gánh vác những công việc trọng đại của đất nước. Điều đó thể hiện vai trò bình đẳng giới được đề cao, tiếng nói phụ nữ được Đảng, chính quyền thực sự quan tâm. Tôi cũng tin tưởng 180 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng đều là những người rất có năng lực và uy tín, sẽ dẫn dắt đất nước phát triển trong 5 năm tới và xa hơn nữa.

Trong vai trò là cán bộ cơ sở, chúng tôi cố gắng làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, để các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống và thấm vào đời sống người dân một cách hiệu quả nhất.

Bà BÙI THỊ THANH, cán bộ hưu trí xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh: Lắng nghe nhiều hơn những trăn trở của người dân

Chúng tôi kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo của đất nước trong nhiệm kỳ mới vừa làm tốt các công việc quan trọng của đất nước, vừa quan tâm nhiều hơn đến đời sống cụ thể của người dân, đặc biệt là vùng nông thôn. So với thành phố, điều kiện sống ở khu vực nông thôn còn nhiều khó khăn, việc tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao chưa thuận lợi, trong khi việc làm tại chỗ không nhiều, dẫn đến lao động của địa phương phải đi làm ăn xa.

Là người nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, tôi rất trăn trở với chất lượng giáo dục ở khu vực nông thôn. Dù Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm, nhưng thực tế vẫn còn khoảng cách nhất định so với thành phố. Điều kiện cơ sở vật chất của một số trường học còn hạn chế, việc tiếp cận các phương pháp giáo dục hiện đại, kỹ năng số, ngoại ngữ của học sinh nông thôn chưa thật sự đồng đều, các con thiệt thòi hơn khi đi học cao đẳng, đại học ở thành phố. Vì vậy, tôi mong lãnh đạo mới sẽ thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở, lắng nghe nhiều hơn những trăn trở của người dân, nhất là bà con vùng nông thôn, để các chủ trương, chính sách khi triển khai thực sự phù hợp, giúp cuộc sống người dân ổn định hơn.

NHÓM PV ghi