Ninh Dương Story dừng tổ chức fan meeting

Tối 18-9, cặp đôi KOL Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) đã bất ngờ thông báo hủy bỏ chương trình giao lưu với khán giả (fan meeting) dự kiến diễn ra vào ngày 27-9 tới đây, tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương.

Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương thông báo dừng tổ chức sự kiện fan meeting. Ảnh: FBNV

Những ngày qua, thông tin về chương trình giao lưu của cặp đôi KOL (người nổi tiếng trên mạng xã hội) Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương cùng giá vé từ 595.000 đồng đến 2,8 triệu đồng được đăng tải rầm rộ khắp mạng xã hội. Các thông tin sự kiện nhận về loạt phản ứng trái chiều, thậm chí có khá đông khán giả chỉ trích, thắc mắc, hoài nghi về giá trị của buổi giao lưu này.

Trước những ồn ào, tối 18-9, Ninh Dương Story bất ngờ thông báo dừng tổ chức chương trình với lý do không muốn để chương trình trở thành tâm điểm tranh luận. “Với trách nhiệm của những người làm sáng tạo nội dung, chúng mình không muốn để những điều tiêu cực đó ảnh hưởng thêm đến cộng đồng”, đại diện Ninh Dương Story chia sẻ.

Ninh Dương Story cho biết, sẽ hoàn lại toàn bộ chi phí vé tham dự cho khán giả đã giao dịch trên trang phân phối vé; chi trả toàn bộ chi phí cho các dự án mà khán giả đã và đang chuẩn bị cùng ban tổ chức cho sự kiện; gửi 1.338 khán giả đã mua vé bộ merchandise (vật phẩm). Đối với những khán giả từ xa phát sinh các chi phí vé máy bay, họ mở form ghi nhận để hỗ trợ một phần chi phí phát sinh.

Ninh Dương Story gây tranh cãi về mức giá bán cho khán giả tham gia fanmeeting. Ảnh: FBNV

Trước đó, chiều 18-9, tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí TPHCM, Sở VH-TT TPHCM cho hay, đã có văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi” theo đề nghị của Công ty cổ phần The Bros Việt Nam. Nội dung chương trình gồm các ca khúc đã được thẩm định và phổ biến trong nhiều chương trình trước đây.

CA DAO