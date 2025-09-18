Sở VH-TT TPHCM thông tin liên quan “Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi”

Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TPHCM vừa cho biết, đã có văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi”. Tuy nhiên, sở vẫn đang phối hợp với đơn vị tổ chức nhằm thẩm định các nội dung; đồng thời phúc khảo chương trình.

Buổi giao lưu của cặp đôi Nguyễn Tùng Dương - Ninh Anh Bùi tạo nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, chương trình giao lưu (fan meeting) của cặp đôi KOL Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) sắp được tổ chức tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương vào ngày 27-9 tới đây, nhận về nhiều phản ứng trái chiều, thậm chí tranh cãi gay gắt từ dư luận.

Theo đó, sự kiện dù chưa diễn ra nhưng gây ồn ào, bởi lẽ hai nhân vật trên không phải nghệ sĩ, chỉ là influencer/KOL (người nổi tiếng trên mạng xã hội) nhưng vẫn tổ chức họp fan hâm mộ với giá vé khá cao, từ 595.000 đồng đến 2,8 triệu đồng. Có khán giả nhận định, giá vé cao như đi xem concert âm nhạc và hoài nghi hai nhân vật sẽ trình diễn tiết mục gì để xứng với giá vé khán giả bỏ ra.

Chiều nay, 18-9, tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí TPHCM, Sở VH-TT TPHCM thông tin về việc giấy phép liên quan đến buổi giao lưu này.

Theo đó, ngày 3-9-2025, Sở VH-TT TPHCM có nhận được Văn bản số 030925/TB-CV của Công ty cổ phần The Bros Việt Nam về đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi”.

Căn cứ hồ sơ xin chấp thuận trình diễn nghệ thuật và các quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Sở có Văn bản số 2785/SVHTT-NT ngày 11-9-2025 về việc chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo đề nghị của Công ty cổ phần The Bros Việt Nam đối với chương trình nêu trên. Nội dung chương trình gồm các ca khúc đã được thẩm định và phổ biến trong nhiều chương trình trước đây.

Ninh Dương Story gây tranh cãi về mức giá tham gia fanmeeting

Đối với buổi trình diễn, giao lưu trên, Sở VH-TT TPHCM đã phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với Công ty cổ phần The Bros Việt Nam, đề nghị cung cấp phương án an ninh, kịch bản giao lưu với khán giả và các nội dung hoạt động khác để đảm bảo các điều kiện cho chương trình được diễn ra. Hiện tại, các cơ quan đang phối hợp với đơn vị tổ chức thẩm định các nội dung theo đề nghị; đồng thời phúc khảo chương trình, kiểm tra các phương án đảm bảo do đơn vị tổ chức chuẩn bị.

Cũng theo thông báo của Sở VH-TT TPHCM, chương trình “Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi” không thực hiện thủ tục hành chính về hoạt động quảng cáo. Các nội dung có yếu tố thương mại khác không thuộc chức năng quản lý nhà nước của sở.

CA DAO