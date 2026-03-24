Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu ở Mỹ

Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Valero Energy ở thành phố Port Arthur, bang Texas (Mỹ), khiến chính quyền địa phương phải ban hành lệnh yêu cầu người dân ở gần khu vực trú ẩn tại chỗ để đảm bảo an toàn.

Khói bốc lên sau vụ nổ tại nhà máy lọc dầu Valero Energy ở Mỹ. Ảnh: AL ZAJEERA

Theo Hindustan Times, vụ nổ xảy ra vào khoảng 19 giờ 22 phút ngày 23-3 (giờ địa phương), tức trưa 24-3 giờ Việt Nam. Nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn làm rung chuyển các ngôi nhà xung quanh, sau đó ngọn lửa bùng lên cùng cột khói đen dày đặc bốc cao.

Lực lượng cứu hỏa và các đội ứng phó sự cố nguy hiểm đã nhanh chóng được triển khai tới hiện trường. Giới chức chưa công bố chi tiết về nguyên nhân.

Clip: Vụ nổ tại nhà máy lọc dầu Valero Energy ở Mỹ. Nguồn: X

Đến nay, chưa ghi nhận thương vong và nhà chức trách cũng chưa yêu cầu sơ tán. Tuy nhiên, người dân khu vực lân cận được khuyến cáo ở trong nhà, đóng kín cửa để phòng ngừa nguy cơ tiếp xúc với các chất độc hại.

Cơ quan chức năng đang giám sát chất lượng không khí nhằm xác định liệu có phát tán chất nguy hiểm ra môi trường. Lệnh trú ẩn sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi đảm bảo an toàn. Sở Giao thông bang Texas cũng khuyến cáo người dân tránh lưu thông trên các tuyến đường cao tốc gần nhà máy để phục vụ công tác cứu hộ.

Nhà máy lọc dầu Valero tại Port Arthur là một trong những cơ sở lớn tại Mỹ, có khoảng 770 nhân viên, với công suất lên tới 435.000 thùng/ngày, sản xuất xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay. Việc gián đoạn hoạt động kéo dài tại cơ sở này có thể ảnh hưởng đáng kể đến chuỗi cung ứng nhiên liệu trong khu vực.

KHÁNH MINH