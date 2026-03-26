Nỗ lực chấm dứt bệnh lao vào năm 2030

Chiều 26-3, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TPHCM về công tác phòng chống lao trên địa bàn.

Mở rộng phạm vi chi trả cho người mắc lao

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết, thời gian qua công tác phòng, chống lao tại thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đặc điểm mật độ dân số cao của thành phố làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh trong cộng đồng. Việc triển khai các hoạt động sàng lọc và can thiệp chưa bao phủ đầy đủ các nhóm nguy cơ cao, dẫn đến khả năng bỏ sót nguồn lây.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại buổi làm việc

Ngoài ra, hoạt động phòng chống lao giữa các tuyến y tế và giữa các loại hình cơ sở y tế chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến hiệu quả chung của chương trình. Tỷ lệ điều trị thành công giữa các nhóm đối tượng vẫn còn chênh lệch, đặc biệt ở các nhóm đặc thù, cho thấy cần có các giải pháp can thiệp phù hợp và chuyên biệt hơn trong thời gian tới…

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống lao trên địa bàn thành phố, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy yêu cầu Sở Y tế TPHCM cần đẩy mạnh phát hiện sớm và quản lý ca bệnh lao trong cộng đồng, mở rộng các hoạt động tầm soát chủ động, đặc biệt tại nhóm nguy cơ cao; tăng cường ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ đọc phim X-quang, giúp phát hiện sớm các trường hợp nghi lao ngay từ tuyến cơ sở. Nâng cao hiệu quả điều trị và quản lý người bệnh, đảm bảo người bệnh được tiếp cận đầy đủ phác đồ điều trị, theo dõi liên tục, hạn chế tối đa tình trạng bỏ trị, kháng thuốc.

Bên cạnh đó, hoàn thiện cơ chế tài chính, mở rộng phạm vi chi trả, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ với chi phí hợp lý; đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng hệ thống dữ liệu sức khỏe và huy động nguồn lực xã hội và phát huy vai trò y tế tư nhân, khuyến khích khu vực y tế tư nhân tham gia vào công tác tầm soát, phát hiện và điều trị bệnh lao, góp phần giảm tải cho hệ thống y tế công lập. Đồng thời tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng.

“Hiện nay, hệ thống y tế cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt về cơ sở vật chất và nhân lực. Do đó, thành phố rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các bộ, ngành, Trung ương trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và đầu tư cho y tế cơ sở – nơi tuyến đầu trong công tác phòng, chống lao”, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh.

Nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 nếu không có giải pháp nhanh chóng, kịp thời, quyết liệt và hiệu quả, sẽ rất khó đạt được.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu thành phố cần tiếp tục củng cố và tổ chức lại mạng lưới phòng chống lao theo hướng thông suốt, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm và đảm bảo mọi hoạt động từ phát hiện, chẩn đoán, quản lý điều trị đến theo dõi người bệnh được vận hành liên tục, không để đứt gãy ở bất kỳ khâu nào.

Thay đổi tư duy từ "chờ người bệnh đến" sang "chủ động tìm người bệnh" trong cộng đồng, đặc biệt tại các địa bàn và nhóm nguy cơ cao như người nhiễm HIV, người mắc tiểu đường, người cao tuổi, người tiếp xúc gần với bệnh nhân lao, người sống trong môi trường đông đúc, khép kín…; khuyến khích đa dạng hóa nguồn lực (nhà nước, bảo hiểm, từ thiện...) để tăng cường năng lực sàng lọc lao trong cộng đồng. Bên cạnh đó, huy động sự vào cuộc của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và các cơ sở y tế ngoài công lập vào mạng lưới phát hiện, chẩn đoán và báo cáo bệnh lao.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, thành phố cần tăng cường đầu tư về đào tạo, thiết bị và nguồn lực cho y tế xã, phường. Trạm y tế phải thực sự là nơi "bám dân, bám địa bàn" theo dõi, hỗ trợ người bệnh tuân thủ điều trị, hạn chế tối đa việc bỏ trị trong bối cảnh dân cư biến động lớn. Tăng cường truyền thông cho cả cộng đồng và ngay trong đội ngũ cán bộ y tế để nâng cao ý thức cảnh giác với bệnh lao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và đặc biệt là áp dụng trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc và điều trị.

Chụp Xquang lưu động tầm soát lao

"UBND TPHCM cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao, tăng cường đầu tư, phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng, lồng ghép mục tiêu phòng chống lao vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời huy động sự vào cuộc đồng bộ của các cơ sở, ngành, địa phương, bởi chống lao không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị để sớm có thể loại trừ được bệnh lao", Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn yêu cầu.

Báo cáo tại buổi làm việc, TS-BS Đinh Văn Lượng, Trưởng Ban điều hành chương trình Chống lao Quốc gia cho biết, Việt Nam xếp thứ 12/30 nước có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới và đứng thứ 10/30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng thuốc cao nhất thế giới. TS-BS Đinh Văn Lượng, Trưởng Ban điều hành chương trình Chống lao Quốc gia góp ý tại buổi làm việc Năm 2025, số bệnh nhân lao phát hiện trên 119.000 ca (chiếm 63% tổng số ca mắc mới ước tính trong cộng đồng. Khu vực phía Nam có gánh nặng bệnh lao cao nhất trong cả nước, chiếm 60% tổng số ca lao trên toàn quốc. Tại TPHCM, theo TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, thành phố là địa phương có gánh nặng bệnh lao cao nhất cả nước. Năm 2025, thành phố đã phát hiện và đưa vào điều trị 20.522 trường hợp mắc lao, chiếm tỷ lệ khoảng 17,3% của cả nước và 29% của toàn miền Nam

THÀNH SƠN