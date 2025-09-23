Nông dân miền Tây “lên sóng” bán nông sản

Không còn cảnh ngồi chờ thương lái đến tận vườn, nhiều nông dân miền Tây nay đã cầm chiếc điện thoại, bật livestream trên TikTok, Facebook để bán dừa, sầu riêng ngay giữa vườn. Chỉ trong vài giờ phát trực tiếp, hàng trăm đơn hàng được “chốt” thành công.

Livestream giữa ruộng vườn

Trong căn chòi lá đơn sơ giữa vườn thanh long rộng hơn 3ha ở xã Phong Hòa (tỉnh Đồng Tháp), ánh đèn led không còn chỉ để xua côn trùng hay thúc đẩy sự sinh trưởng của cây, mà để chiếu vào màn hình chiếc điện thoại thông minh của ông Nguyễn Văn Hiếu - một nông dân bán hàng online. “Bà con ơi, hôm nay vườn tôi có thanh long ruột đỏ, trái chín cây, ngọt 18 độ đường, giá 25.000 đồng một ký. Ai muốn mua thì để lại bình luận, chúng tôi đóng gói gửi tận nơi. Ăn thử một trái cho cả nhà coi nè…”, ông Hiếu vừa nói vừa ăn ngay trên sóng, nụ cười hiền hậu hiện rõ trên gương mặt rám nắng.

Chỉ trong 40 phút, hàng trăm lượt người xem, hơn 70 đơn hàng được chốt. Cả gia đình ông Hiếu phải huy động con cái, hàng xóm cùng cắt trái, đóng thùng suốt đêm. Sáng hôm sau, xe tải nhỏ rời vườn, chở hàng đến bưu cục chuyển phát nhanh.

Ông Hiếu bày tỏ: “Trước đây, thương lái vô vườn trả 10.000-12.000 đồng/kg, mình đâu dám cãi. Nay bán qua livestream, giá cao gần gấp đôi mà vẫn rẻ cho người tiêu dùng thành phố”.

Không chỉ thanh long, nhiều nông sản, hoa kiểng miền Tây cũng đang được nông dân trực tiếp đưa đến tay người tiêu dùng qua màn hình điện thoại. Chị Tăng Thị Cẩm Nhung (xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long) đã nhiều năm loay hoay với vườn mai vàng bonsai. Trước đây, mai chỉ được bán dịp giáp tết, giá cả bấp bênh. Khi lập kênh riêng mang tên “Mai vàng Hoàng Long”, chị Nhung bắt đầu livestream giới thiệu sản phẩm.

“Nhờ mạng xã hội, mình bán trực tiếp cho khách, giá tốt hơn, lại quảng bá được thương hiệu mai vàng bonsai do chính nhà trồng. Mai được giao quanh năm, mỗi tháng xuất gần 10.000 cây mai bonsai các loại cho khách hàng ở nhiều nơi”, chị Nhung chia sẻ.

Theo ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách (Vĩnh Long), thời gian qua, bà con đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất và kinh doanh. Trên địa bàn xã có gần 1/4 số hộ trồng hoa kiểng đã tham gia bán hàng trực tuyến.

“Chúng tôi từng phối hợp các YouTuber, TikToker mở nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn bà con cách livestream, cách tiếp cận khách hàng. Lúc đầu nhiều người còn bỡ ngỡ, nhưng giờ đã thành thạo, tự tin hơn rất nhiều. Hiện nay, nhiều hộ có thể đứng ngay trong vườn, vừa chăm sóc cây, vừa giới thiệu sản phẩm đến khách hàng khắp nơi trong và ngoài tỉnh. Việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ số đã trở thành xu thế mới, giúp nông dân giảm phụ thuộc thương lái, nâng cao giá trị sản phẩm”, ông Trần Hữu Nghị cho biết.

Xu hướng công nghệ số

Chị Lê Nguyễn Mỹ Huyền (ngụ tỉnh Vĩnh Long), được cộng đồng mạng biết đến với tên gọi Huyền Phi trên TikTok, vốn xuất thân từ một gia đình buôn bán nông sản. Từ nhỏ, chị đã chứng kiến cảnh cha mẹ và bà con xung quanh nhiều lần rơi vào vòng luẩn quẩn “được mùa mất giá”, có khi cả vườn trái cây phải bán tháo. Những trăn trở ấy thôi thúc chị tìm một hướng đi mới, để nông sản quê hương không còn bấp bênh.

Ban đầu, chị thử quay vài đoạn clip ngắn chia sẻ về vườn cây, cách chọn trái ngon, nhưng lượng người xem chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không nản, chị kiên trì học cách dựng kênh, rèn luyện cách nói chuyện trước ống kính, rồi tự mình tạo phong cách gần gũi, mộc mạc. Dần dần, các phiên livestream của chị Huyền thu hút ngày càng nhiều người theo dõi.

Đỉnh điểm, tại Tuần lễ Vươn mình nông sản Vĩnh Long tổ chức tại TPHCM, chỉ trong 4 tiếng phát trực tiếp, chị bán được hơn 1.000 đơn hàng. Không dừng lại ở việc bán hàng cho riêng mình, chị còn chủ động kết nối, tổ chức nhiều buổi livestream hỗ trợ nông dân địa phương, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu và kỹ năng tiếp cận khách hàng trên nền tảng số.

Tiktoker Huyền Phi trong 4 tiếng livestream đã bán hơn 1.000 đơn hàng tại Tuần lễ Vươn mình nông sản Vĩnh Long

Trong khuôn khổ Tuần lễ Vươn mình nông sản, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp nhiều TikToker có lượng theo dõi cao để tổ chức livestream ngay tại gian hàng.

Ở một phiên phát trực tiếp, ông Lê Văn Thành, chủ vườn bưởi tại phường Đông Thành (tỉnh Vĩnh Long), ngạc nhiên: “Chỉ một buổi chiều livestream cùng mấy bạn TikToker, vườn bưởi da xanh của tôi bán hơn 4 tấn. Nếu qua thương lái, số lượng này phải mất cả tuần mới tiêu thụ hết”.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long, tuần lễ nông sản đã tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản như dừa, bưởi da xanh, cam… “Livestream chỉ là bước khởi đầu. Muốn bền vững, bà con cần xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, gắn kết với hợp tác xã và doanh nghiệp”, ông Tuấn nhấn mạnh và cho biết, tới đây, tỉnh sẽ tổ chức nhiều lớp tập huấn cho nông dân về kỹ năng bán hàng online, từ chọn góc quay, chuẩn bị ánh sáng, tương tác với khách. Song song đó, tỉnh sẽ kết nối các sàn thương mại điện tử uy tín, phối hợp TikToker, YouTuber tập huấn kỹ năng số cho nông dân và hợp tác xã.

TÍN HUY