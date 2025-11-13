NTK Vũ Việt Hà mở màn Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025

NTK Vũ Việt Hà mở màn tại AVIFW 2025

Với chủ đề #PureStyleShines, lan tỏa thông điệp “Bản sắc riêng tạo phong cách”, AVIFW 2025 tạo cơ hội cho mỗi cá nhân tự tin sáng tạo, đồng thời phản chiếu tư duy hội nhập, bản lĩnh và khát vọng hòa mình vào dòng chảy quốc tế bằng dấu ấn riêng.

AVIFW 2025 diễn ra từ 12 đến 15-11. Sự quy tụ ấn tượng với 9 NTK Việt Nam, 2 trường đại học đào tạo thời trang hàng đầu, cùng sự góp mặt của 9 NTK quốc tế đến từ Singapore, Philippines, Malaysia, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Lào và Indonesia tạo nên bức tranh thời trang đa sắc, đậm tinh thần giao thoa và tôn vinh vẻ đẹp sáng tạo không giới hạn.

Đêm khai mạc AVIFW 2025 ấn tượng với loạt bộ sưu tập mãn nhãn, mang đến hành trình thị giác và cảm xúc đầy thăng hoa.

Đảm nhận vị trí mở màn, NTK Vũ Việt Hà giới thiệu bộ sưu tập “Khởi nguồn thuần khiết”, nơi vẻ đẹp tinh khiết của nước được kể bằng ngôn ngữ thời trang đương đại. Lấy cảm hứng từ sự khai sinh sự sống bắt đầu từ Nước, NTK Vũ Việt Hà tái hiện câu chuyện bằng những sáng tạo thời trang mới với góc nhìn hiện đại, tượng trưng cho sự thuần khiết và chân thật bên trong mỗi người.

Điểm sáng ấn tượng của sàn diễn chính là sự góp mặt Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa và Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy với những khoảnh khắc thăng hoa cảm xúc, tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết.

Ban tổ chức chúc mừng NTK Vũ Việt Hà và các người mẫu

Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy

Tiếp nối là NTK Singapore Frederick Lee với bộ sưu tập Haute Couture “Nocturne Éternelle”, nơi ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối hòa quyện, mở ra thế giới huyền ảo ngập tràn mê hoặc.

Sàn diễn càng thêm thăng hoa với sự trở lại của Chula Fashion - thương hiệu đến từ Tây Ban Nha - mang theo tinh thần phóng khoáng, tươi sáng và đậm dấu ấn cá nhân với bộ sưu tập "Black and White".

Khép lại đêm diễn, NTK Hà Linh Thư tôn vinh vẻ đẹp, sức mạnh và sự kiêu hãnh của người phụ nữ hiện đại qua những thiết kế đầy cảm xúc cùng bộ sưu tập “Black Parade”.

NTK Singapore Frederick Lee thứ hai từ trái qua

Thương hiệu Chula Fashion

NTK Hà Linh Thư - thứ hai từ phải qua

b ộ sưu tập “Black Parade” của Hà Linh Thư

Đêm thứ hai AVIFW 2025 diễn ra tối nay, 13-11, hứa hẹn bùng nổ với sự góp mặt của NTK Ajay Kumar (Ấn Độ), NTK Natacha Van (Campuchia), NTK Bandid Lasavong (Lào), thương hiệu CANIFA, thương hiệu The Mad Lab và Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

TIỂU TÂN