"Anh trai" Lohan bất ngờ kết hợp "em xinh" Đào Tử A1J ra mắt “Pre-Echo”

Dù đang bận rộn với chương trình Anh trai "Say Hi", Lohan bất ngờ "đánh úp" khán giả khi ra mắt dự án âm nhạc mới kết hợp cùng Đào Tử A1J, mang tên “Pre-Echo”, vào tối 11-11.

Pre-Echo là ca khúc do chính Lohan sáng tác trước khi bước vào chương trình Anh trai "Say Hi", nằm trong chuỗi EP cá nhân dự kiến phát hành thời gian tới, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ và chiều sâu hơn trong phong cách âm nhạc của anh.

Bài hát mang thông điệp về sức mạnh nội tâm, niềm tin và hành trình trưởng thành của một nghệ sĩ đang học cách vượt qua những hoài nghi để tiếp tục tiến lên.

MV Pre-Echo gây chú ý khi trở thành sản phẩm âm nhạc Việt Nam đầu tiên ứng dụng kỹ thuật 3D stop-motion kết hợp CGI ở cấp độ điện ảnh.

Hình ảnh trong MV được xử lý theo phong cách siêu thực, đan xen yếu tố thời trang và điện ảnh.

Hình ảnh Lohan và Đào Tử A1J trong “Pre-Echo"

Toàn bộ phần hình ảnh được thực hiện thủ công, xử lý kỹ xảo 3D trong hậu kỳ, tạo nên hiệu ứng thị giác mới lạ. MV được thực hiện bởi 3D Artist, Photographer Tùng Chu và Art Director Filong. Ê-kíp đã làm việc liên tục suốt hơn một tháng để hoàn thiện từng chi tiết.

Đặc biệt, toàn bộ ý tưởng hình ảnh và cấu trúc visual được Lohan trực tiếp phác thảo và truyền đạt cho ê-kíp sản xuất.

Sự tham gia sâu vào khâu sáng tạo giúp Pre-Echo mang đậm dấu ấn của Lohan, giúp anh khẳng định khả năng xây dựng concept, mà khán giả đã thấy ở nam ca sĩ trong các vòng thi của Anh Trai "Say Hi".

Trong Pre-Echo, Lohan đồng viết lời bài hát cùng Đào Tử, phần sản xuất âm nhạc được thực hiện bởi Đào Tử A1J và producer Diiton đến từ Đài Loan (Trung Quốc). Lohan chia sẻ rằng anh đã chủ động liên hệ Đào Tử vì ấn tượng về âm nhạc của cô. Đây là món quà dành cho những khán giả từng tiếc nuối khi cô phải dừng chân sớm tại Em xinh "Say Hi".

Ca sĩ Đào Tử A1J

Pre-Echo mở ra một cột mốc mới trên hành trình âm nhạc của Lohan, kết hợp âm nhạc với tư duy trình diễn mang tính biểu tượng.

THU HƯƠNG