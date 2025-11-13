Đưa vở kịch “Đồng chí” đến với sinh viên

Đây là suất diễn hưởng ứng hoạt động "Những ngày văn học, nghệ thuật TPHCM", quảng bá tác phẩm nghệ thuật sân khấu kịch nói đặc sắc. Tác phẩm có kịch bản nhận giải A từ Trại sáng tác kịch bản Hội Sân khấu TPHCM năm 2024, là vở diễn đoạt Huy Chương Vàng Liên hoan Sân khấu TPHCM lần thứ 1 năm 2024 và nhận Giải thưởng Sáng tạo TPHCM năm 2025.

Một cảnh trong vở kịch "Đồng chí". Ảnh: THÚY BÌNH

Đến thưởng thức vở kịch có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Phó GS-TS Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM; các thầy cô giáo, viên chức, người lao động và hàng trăm sinh viên của Học viện.

Cảnh diễn xúc động của NSND Mỹ Uyên và nghệ sĩ Quốc Thịnh trong vở kịch "Đồng chí". Ảnh: THÚY BÌNH

Vở chính kịch được thể hiện nhẹ nhàng, không hô hào khẩu hiệu, chất chứa nhiều cung bậc cảm xúc, gần gũi với đời sống, giúp khơi gợi mạnh mẽ tình yêu quê hương đất nước trong mỗi khán giả đến xem.

Đặc biệt, khi xem kịch, ở nhiều lớp diễn, những người cựu chiến binh hồi tưởng lại những trận đánh, trận càn của giặc, ý chí quyết tâm đánh giặc đến cùng của các chiến sĩ bộ đội tuổi mới đôi mươi, nơi chiến trường đầy những hiểm nguy, gian khổ, đã chạm đến trái tim những khán trẻ đang dõi theo câu chuyện. Các bạn trẻ đã phần nào cảm nhận, xúc động và ghi nhớ mãi công ơn của bao thế hệ ông cha, những người chiến sĩ anh hùng đã ngã xuống, đã cống hiến tuổi thanh xuân và cả máu xương, để giữ nước, giành độc lập tự do dân tộc.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Tuyết Minh cùng các đại biểu và êkíp biểu diễn vở kịch "Đồng chí". Ảnh: THÚY BÌNH

Đồng chí là tác phẩm sân khấu rất đặc biệt, mỗi suất sáng đèn đều đem lại nhiều cảm xúc cho người xem. Vở diễn có sự tham gia biểu diễn của NSND Mỹ Uyên, nghệ sĩ Chánh Trực, Quốc Thịnh, Trọng Hiếu, Minh Quốc, Lâm Thắng, Kỳ Thiên Cảnh, Khánh Đăng, Quốc Cường, Huỳnh Thiện Trung…

THÚY BÌNH