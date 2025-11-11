TEMPEST sẽ biểu diễn tại chung kết “Tân binh toàn năng”

Nhà sản xuất chương trình “Tân binh toàn năng” vừa xác nhận nhóm nhạc Hàn Quốc TEMPEST sẽ là khách mời quốc tế đặc biệt trong đêm chung kết diễn ra ngày 13-12 tại Nhà thi đấu Tân Bình, TPHCM.

TEMPEST sẽ tham dự Chung kết "Tân binh toàn năng”

Sự góp mặt của TEMPEST được đánh giá là nâng tầm chuẩn mực trình diễn quốc tế cho sân khấu “Tân binh toàn năng”. Nhóm ra mắt năm 2022, trực thuộc công ty Yuehua Entertainment, hiện gồm 6 thành viên: Lew (trưởng nhóm), Hanbin (Ngô Ngọc Hưng), Hyeongseop, Hyuk, Eunchan và Taerae. TEMPEST ghi dấu ấn với phong cách âm nhạc năng lượng cao, vũ đạo mạnh mẽ, đa dạng thể loại từ K-pop, R&B, Dance đến Hip hop.

Nhóm từng nhận nhiều giải thưởng tân binh danh giá như: Best Male Rookie (Genie Music Awards 2022), Rookie of the Year (Hanteo Music Awards 2023), IdolPlus New Star Award” (Circle Chart Music Awards 2022 & Seoul Music Awards 2022), và gần đây là các giải dành riêng cho thị trường Việt Nam như: Male Idol of the Year (Brand of the Year Awards 2024) và Best Male Idol (Korea First Brand Awards 2025).

TEMPEST có lượng người hâm mộ lớn tại Việt Nam, đặc biệt với sự hiện diện của thành viên người Việt Hanbin, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc giao lưu ý nghĩa trong đêm chung kết.

Trước TEMPEST, chương trình từng mời nhiều nhóm nhạc quốc tế như 8TURN, JUSTB, ARrC, FeniX, góp phần tạo môi trường cọ xát chuyên nghiệp, giúp các tân binh Việt phải đối mặt và học hỏi từ những nhóm nhạc đạt chuẩn mực cao của K-Pop và J-Pop.

TIỂU TÂN