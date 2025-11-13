Khi bạo lực học đường lên sân khấu kịch

Bạo lực học đường đang là vấn nạn của xã hội. Vừa qua, sân khấu Xóm Kịch (số 155 bis, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TPHCM) đã thực hiện vở diễn với tên gọi Truy tâm (đạo diễn: NSƯT Vũ Xuân Trang) về vấn đề này. Vở có sự tham gia của NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Vũ Xuân Trang, nghệ sĩ Trung Dũng, Hoàng Thy và các diễn viên trẻ.

Câu chuyện không của riêng ai

Câu chuyện xảy ra tại một ngôi nhà khang trang, nơi hai gia đình nhỏ của luật sư Minh (diễn viên Trung Dũng) và anh trai là bác sĩ Thiên Đức (NSƯT Xuân Trang) sinh sống. Hai gia đình có cách nuôi dạy con riêng.

Các nghệ sĩ hóa thân trong vở kịch Truy tâm

Vợ bác sĩ Đức (NSND Trịnh Kim Chi) luôn bảo bọc cậu con trai Gia Bảo đang học lớp 11, sẵn sàng cung cấp mọi yêu cầu của con về vật chất. Trong khi đó, vợ luật sư Minh (nghệ sĩ Hoàng Thy) lại rất nghiêm khắc, thậm chí đến mức khắt khe, cả trong việc học lẫn cuộc sống thường nhật của cô con gái Kiều Anh đang học lớp 12.

Thế nhưng, dù trước mặt gia đình luôn giữ hình ảnh là con ngoan, trò giỏi, thực tế phía sau, cả Kiều Anh và Gia Bảo đều sa vào nhiều thói hư tật xấu như một cách để nổi loạn chống lại sự quản lý khắt khe, nuông chiều thái quá của cha mẹ. Thậm chí, có lần cả hai chị em đã tham gia một vụ bạo lực học đường, dẫn đến một nữ học sinh lớp 11 phải nhập viện cấp cứu, hôn mê sâu. Dù vậy, với sự che chở của các bậc phụ huynh, cả hai vẫn không ý thức được việc làm sai trái của mình.

Chuyện kịch lên đến đỉnh điểm khi sau một cuộc vui say, hai chị em đã bạo hành một người bạn đồng trang lứa đến mức tử vong và cơ quan chức năng đã phải vào cuộc điều tra. Đến đây, ngã rẽ xuất hiện với mỗi gia đình, nếu mẹ Gia Bảo nhất quyết bao che, không chấp nhận đưa con đi đầu thú thì mẹ Kiều Anh lại nhận ra sai lầm trong cách thức nuôi dạy con trẻ của mình.

Gia đình - gốc rễ để giải quyết vấn đề

Thể hiện vai một người mẹ cưng chiều con thái quá, NSND Trịnh Kim Chi cho biết, chị hoàn thiện vai diễn từ chính kinh nghiệm thực tế của mình. Ngoài đời, chị có 2 con gái, đứa lớn đang ở tuổi có nhiều tâm tư, tình cảm. Hai vợ chồng chị chủ động gắn kết cùng con qua các cuộc trao đổi, trò chuyện giúp con bộc bạch các vấn đề và cùng tìm cách giải quyết, định hướng.

Với cô con gái nhỏ, nữ nghệ sĩ cho con tiếp xúc với các thiết bị công nghệ để giữ liên hệ với nhà trường, bạn bè, nhưng giám sát các hội nhóm mà con tham gia để tránh những vấn đề không hay… “Nội dung vở kịch đã khai thác một vấn đề phổ biến hiện nay là nhiều bậc cha mẹ dù nuông chiều hay khắt khe thái quá thì đều có điểm chung là thiếu gắn kết với con cái. Chỉ có thấu hiểu những thay đổi ở con thì chúng ta mới có thể đưa ra những uốn nắn, chỉ dẫn cần thiết giúp các con không bị lạc lối trong cuộc sống”, NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ.

Nghệ sĩ Hoàng Thy cho biết thêm: “Ngày nay, việc nuôi dạy con cái có nhiều cái khó, không đơn giản như ông bà mình ngày xưa, vì đời sống xã hội có nhiều vấn đề dễ ảnh hưởng trực tiếp tới tư duy, tầm nhìn, cách thức sinh hoạt, nhân cách của con trẻ. Câu chuyện của Truy tâm mượn vấn nạn bạo lực học đường để khuyến cáo các gia đình cần quan tâm sâu sát đến những chuyển biến tâm lý của con. Khi các con gặp “sự cố”, cha mẹ cần quan tâm tìm hiểu, chỉ dẫn cách xử lý, ngăn chặn trước những tình huống xấu nhất có thể xảy ra…”.

Vở kịch cho thấy sự nhanh nhạy của những người làm sân khấu thành phố khi mang đến cho khán giả một câu chuyện tuy không mới nhưng đậm tính thời sự. Những chuyện buồn từ vấn nạn bạo lực học đường trong thời gian qua đã khiến nhiều người phải suy nghĩ về nguyên nhân cũng như giải pháp để hạn chế tình trạng này.

Truy tâm không chỉ là một vở diễn phản ánh hiện thực đau lòng của xã hội, mà còn là tấm gương soi lại những sai lầm trong cách nuôi dạy con của nhiều gia đình hiện nay. Qua câu chuyện kịch, người xem nhận ra rằng, tình yêu thương thôi chưa đủ, điều quan trọng hơn là sự đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu con trẻ trong từng giai đoạn trưởng thành. Khi gia đình thật sự trở thành nơi để con được sẻ chia, được định hướng và được yêu thương đúng cách, đó cũng là khi những bi kịch như trong Truy tâm không còn cơ hội lặp lại.

THÚY BÌNH