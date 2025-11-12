Văn hóa - Giải trí

Triển lãm ảnh đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí

Chiều 12-11, Nhà hát Kịch TPHCM phối hợp Hội Nhiếp ảnh TPHCM tổ chức khai mạc triển lãm các tác phẩm nhiếp ảnh đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

IMG_1113.JPG
Các đại biểu, khách mời tại triển lãm. Ảnh: QUỐC THANH

Phát biểu khai mạc, ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM chia sẻ: “Mỗi bức ảnh là một câu chuyện cảm xúc, thể hiện tình yêu quê hương, lòng tri ân với những người đang ngày đêm gìn giữ Tổ quốc, và khát vọng lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với mọi tầng lớp nhân dân".

IMG_1111.JPG
Khách tham quan triển lãm. Ảnh: QUỐC THANH

Triển lãm trưng bày hàng trăm tác phẩm tiêu biểu của các nghệ sĩ nhiếp ảnh thành phố.

Mỗi bức ảnh là một góc nhìn, khoảnh khắc ghi dấu vẻ đẹp con người, quê hương và có giá trị nhân văn sâu sắc.

Triển lãm là một trong những hoạt động trọng tâm thuộc chuỗi chương trình quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật của thành phố, nhằm lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đồng thời khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc khơi dậy khát vọng sáng tạo, niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc nơi mỗi người dân.

Cũng tại triển lãm, Nhà hát Kịch TPHCM đã dàn dựng và biểu diễn một chương trình nghệ thuật đặc sắc, với các tiết mục: Thành phố ngàn hoa, Hoa Sen Tháp Mười - Bài ca Hồ Chí Minh, Khắc ghi lời Bác... thể hiện tình yêu và lòng kính trọng đến Bác Hồ kính yêu.

IMG_1108.JPG
Các đại biểu, khách mời tham quan triển lãm. ẢnH: QUỐC THANH

Triển lãm mở cửa tự do từ nay đến ngày 16-11 tại Hội Nhiếp ảnh TPHCM (số 122, đường Sương Nguyệt Anh, phường Bến Thành, TPHCM).

THIÊN BÌNH

