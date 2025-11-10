Tối 9-11, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen tổ chức biểu diễn Chương trình quảng bá nghệ thuật truyền thống dân tộc và đương đại , thu hút hàng trăm khán giả TPHCM và du khách quốc tế đến xem và cổ vũ nồng nhiệt.

NSƯT Anh Tấn biểu diễn cùng dàn nhạc dân tộc Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen trong tiết mục độc tấu đàn kìm "Ngẫu hứng sen". Ảnh: THÚY BÌNH

Đây là chương trình biểu diễn nghệ thuật nằm trong chuỗi Chương trình quảng bá nghệ thuật truyền thống dân tộc và đương đại tại các không gian công cộng trên địa bàn TPHCM, được Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen chú trọng tổ chức thực hiện từ nay đến cuối năm 2025, với hơn 30 suất diễn, nhằm góp phần quảng bá, lan tỏa, đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ và du khách quốc tế, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.

Cũng thông qua chuỗi sự kiện nghệ thuật này, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen mong muốn tạo cầu nối gắn kết giữa truyền thống và hiện đại, đem đến những trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật thú vị, độc đáo cho người xem, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu đối với văn hóa Việt Nam trong lòng khán giả, sau khi thưởng thức các tác phẩm ca múa nhạc truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa nghệ thuật dân gian dân tộc.

Chương trình được tổ chức và dàn dựng hấp dẫn với nhiều tiết mục trình diễn đặc sắc, giới thiệu các loại hình nghệ thuật dân gian như: ca múa, hòa tấu các loại nhạc cụ truyền thống kết hợp với phong cách trình diễn hiện đại, khắc họa những nét đẹp đặc trưng về văn hóa, tập tục, con người của các vùng miền trên đất nước Việt Nam.

Các buổi biểu diễn phục vụ khán giả miễn phí được tổ chức định kỳ vào các tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM.

Đông đảo người dân thành phố và du khách quốc tế cùng thưởng thức, cổ vũ các nghệ sĩ. Ảnh: THÚY BÌNH

Trong chương trình nghệ thuật tối 9-11, các nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen đã lần lượt biểu diễn các tiết mục: hòa tấu Hồn quê, Duyên kỳ ngộ, độc tấu đàn tranh Nhớ con sông quê hương, độc tấu đàn bầu Nhịp cầu quê hương, độc tấu sáo mèo Hẹn hò, múa Hương cốm, Sức sống Play Chăm, đơn ca Hello Việt Nam, Xinh tươi Việt Nam, Một vòng Việt Nam, Thương quá Việt Nam, Áo bà ba, Sapa nơi gặp gỡ đất trời, song ca Xin chào Thành phố, tam ca Bức họa đồng quê…

THÚY BÌNH