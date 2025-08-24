Nữ bí thư xã ở Đắk Lắk trực tiếp “lên sóng” bán sầu riêng cho người dân

Đây là lần đầu tiên ở Đắk Lắk, một lãnh đạo cơ sở trực tiếp “lên sóng” quảng bá và hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân.

Clip: Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuêc tổ chức phiên livestream bán sầu riêng cho người dân

Trưa 24-8, tại vườn sầu riêng của hộ ông Nguyễn Công Điềm ở xã Ea Knuêc, tỉnh Đắk Lắk, bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã, đã trực tiếp livestream bán sầu riêng cùng bà con nông dân.

Chương trình được phát đồng thời trên nhiều nền tảng số Facebook, Tiktok…

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuêc tổ chức buổi livestream bán nông sản cho người dân

Bà Ngô Thị Minh Trinh cho biết, việc tổ chức buổi livestream bán hàng nhằm đồng hành cùng bà con buôn làng trong học tập chuyển đổi số từ "bình dân học vụ số".

Sản phẩm sầu riêng của người dân xã Ea knuêc

“Mục tiêu của buổi livestream này không chỉ dừng lại ở bán được bao nhiêu tấn sầu riêng, mà qua đó, quảng bá hình ảnh, đặc sản của quê hương; khuyến khích bà con cùng tham gia công cuộc chuyển đổi số, từ việc học cách bán hàng trực tuyến đến quảng bá văn hóa địa phương; khẳng định chất lượng nông sản Đắk Lắk trên thị trường”, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuêc chia sẻ.

Xã Ea Knuêc là vùng trồng sầu riêng lớn ở tỉnh Đắk Lắk

Ông Nguyễn Công Lịch (sinh năm 1995, trú xã Ea Knuêc) phấn khởi cho biết, hiện gia đình anh có 2ha sầu riêng, dự kiến năm nay thu hoạch hơn 20 tấn. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo xã trực tiếp đến vườn livestream để bán sản phẩm cho bà con nông dân khiến anh và mọi người rất phấn khởi.

“Chúng tôi kỳ vọng, sau buổi livestream, sầu riêng Ea Knuêc sẽ được nhiều người biết đến, mở rộng thị trường, người dân sẽ bán được giá hợp lý hơn”, anh Lịch kỳ vọng.

Sầu riêng Ea Knuêc được đánh giá có chất lượng cao

Buổi livestream thu hút hàng ngàn lượt xem và rất nhiều đơn hàng đã được “chốt”.

