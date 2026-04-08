Nữ nhà báo Mỹ được trả tự do sau khi bị bắt cóc

Ngày 8-4, The Guardian đưa tin, nữ nhà báo tự do người Mỹ Shelly Kittleson đã được trả tự do sau một thời gian bị bắt cóc tại Iraq.

Nữ nhà báo tự do người Mỹ Shelly Kittleson. Ảnh: NBC

Bà Kittleson, 49 tuổi, nhà báo dày dạn kinh nghiệm chuyên đưa tin về khu vực Trung Đông, đặc biệt về Iraq và Syria, đã bị một nhóm vũ trang bắt giữ vào cuối tháng 3 khi đang tác nghiệp tại miền Bắc Iraq. Theo thông tin từ giới chức địa phương, bà Kittleson được giải cứu thông qua một chiến dịch phối hợp giữa lực lượng an ninh Iraq và các nỗ lực ngoại giao.

Hiện nhà báo Kittleson đã được đưa đến khu vực an toàn để kiểm tra y tế và báo cáo ban đầu cho thấy tình trạng sức khỏe của bà ổn định.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những rủi ro mà các nhà báo phải đối mặt khi dấn thân vào các vùng chiến sự trên thế giới. Các cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ danh tính nhóm bắt cóc.

LÊ VIỆT