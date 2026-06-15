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Nửa cuối năm 2026 nóng hơn trung bình nhiều năm

SGGPO

Ngày 15-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia có báo cáo nhận định tình hình thiên tai và thời tiết trên cả nước từ nay đến hết năm 2026.

Nắng nóng tại Hà Nội trước đợt mưa mới từ tối 15-6. Ảnh: PHÚC HẬU
Nắng nóng tại Hà Nội trước đợt mưa mới từ tối 15-6. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, từ tháng 4 đến nửa đầu tháng 6, nhiều khu vực trên cả nước ghi nhận các đợt nắng nóng kéo dài, mưa lớn cục bộ; một số giá trị nhiệt độ, lượng mưa vượt mức lịch sử cùng kỳ.

Từ tháng 7 đến tháng 9, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5 độ C. Giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12, nền nhiệt tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1-2 độ C, có nơi cao hơn.

Cơ quan khí tượng nhận định, số ngày nắng nóng từ tháng 7 đến tháng 9 tại Bắc bộ, khu vực Thanh Hóa - Huế và duyên hải Nam Trung bộ có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm và cao hơn cùng kỳ năm 2025. Nắng nóng tại Bắc bộ giảm dần từ đầu tháng 9, trong khi tại Trung bộ có thể kéo dài đến nửa cuối tháng 9.

Về hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới, từ tháng 7 đến tháng 9, số lượng bão trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền có thể ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cho biết, từ tháng 11, không khí lạnh sẽ gia tăng về cường độ và tần suất. Tuy nhiên, số ngày rét đậm, rét hại trong mùa đông năm nay được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm.

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PHÚC VĂN

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